Ondas enormes atingem a costa da Califórnia esta semana

Prevê-se que ondas gigantes atinjam a costa da Califórnia, agitadas pelas tempestades do Pacífico que varrem a costa Oeste esta semana. Os meteorologistas estão a alertar para a "tremenda energia das ondas" que levará a condições perigosas nas praias da Califórnia de quinta-feira ao fim-de-semana, e há avisos e alertas de ondas altas nesta zona costeira.

Nalguns locais, as ondas poderão ser suficientemente grandes para danificar os cais e causar inundações costeiras e uma erosão significativa das praias. São possíveis ondas com alturas de até 12 metros ao longo da costa norte da Califórnia, com o pico da ondulação a chegar perto da maré alta no final da manhã de quinta-feira.

Ondas enormes agitavam a costa já na manhã desta quinta-feira e já havia relatos de inundações e danos nas estradas. Foram emitidas ordens de evacuação para uma faixa costeira perto de Stinson Beach, cerca de 15 milhas a norte de São Francisco, e no condado de Santa Cruz devido a inundações.

No condado de Ventura, no Sul da Califórnia, as autoridades informaram que ninúmeras áreas tinham sido inundadas, provocando alguns feridos, e que tinham sido efectuados vários salvamentos.

O tamanho e a força

"Aconselha-se as pessoas a manterem-se afastadas da água e a vigiarem de perto as crianças e os animais de estimação", escreveu na quarta-feira o Serviço Nacional de Meteorologia da Bay Area. "Estas são condições perigosas que podem facilmente dominar os nadadores mais fortes".

Dados de satélite mostraram ondas com quase 13 metros de altura no oceano aberto ao largo da costa na quarta-feira, disse Alexis Clouser, meteorologista do escritório meteorológico da Bay Area em Monterey, Califórnia.

"Estas não são as maiores alturas de onda que já vimos, mas estão certamente do lado das maiores", disse ela. "São fatais devido ao seu tamanho e ao potencial da sua força - a nossa maior preocupação é que as pessoas se aproximem demasiado da água e possam ser arrastadas".

Ondas entre 3 e 6 metros e até quase 8 metros de altura podem atingir partes da costa central e sul da Califórnia, e podem inundar áreas vulneráveis de baixa altitude, incluindo estacionamentos de praia e estradas. As praias viradas para oeste enfrentam o maior risco, e a grande ondulação poderá causar impactos até ao sul do condado de San Diego. Os serviços de meteorologia estão a aconselhar "toda a gente" a manter-se fora de água devido ao perigo das ondas.

"Prevê-se que estas condições sejam extremamente perigosas, uma vez que as ondas poderosas e as correntes representam um risco excepcional de afogamento no oceano e de danos nas estruturas costeiras, tais como cais e molhes", alertou o Serviço Nacional de Meteorologia em Oxnard, Califórnia, na passada quarta-feira. Por causa dos feriados, pode haver mais visitantes do que o habitual nas praias esta semana.

Um perigo subestimado

"O que acontece muitas vezes é que alguém vai para o oceano para observar as ondas - vão para uma praia ou parque de estacionamento ou caminham para um pontão - e depois vem um conjunto maior de ondas e esmaga-os", avisa Tom Fisher, um meteorologista do Serviço Nacional de Meteorologia em Oxnard.

As ondas altas são um perigo subestimado e muitas vezes fatal durante os invernos na Califórnia. Durante um período especialmente trágico, de Novembro de 2020 a Fevereiro de 2021, oito pessoas morreram na área da Baía de São Francisco, incluindo crianças, quando estavam a brincar perto da água e foram arrastadas para o mar por "ondas de sapatilhas" gigantes.

Estas ondas surgem muito para além da linha normal de rebentação e podem facilmente atingir os que não se apercebem do perigo, arrastando-os para mares frios e agitados.

Um estudo recente concluiu que as ondas de inverno da Califórnia se tornaram maiores desde 1970 devido às alterações climáticas, resultado do aumento das tempestades e da intensificação do centro de baixa pressão invernal perto do Golfo do Alasca, conhecido como Aleutian Low.

Ventos do Pacífico

A enorme ondulação desta semana está a ser empurrada por ventos que atravessam o Oceano Pacífico, graças a uma área de forte baixa pressão ao largo da Costa Oeste. Um padrão meteorológico activo está a enviar um par de sistemas de tempestades e rios atmosféricos associados para o Noroeste do Pacífico e para a Califórnia esta semana - um que se deslocou na quarta-feira e na quinta-feira, e outro que chega esta sexta-feira.

Os totais de precipitação mais elevados são esperados na fronteira entre a Califórnia e o Oregon e ao longo da costa Norte da Califórnia, onde poderão cair mais de 10 cm de chuva até sábado.

O tempo húmido chegará também ao sul da Califórnia este fim-de-semana e poderá cair uma chuva ligeira durante o desfile anual das Rosas no dia de Ano Novo em Pasadena. Raramente chove durante o desfile - há apenas cerca de 12% de hipóteses de chuva em qualquer dia desta altura do ano na região, segundo o Los Angeles Weather Service.