Israel avisa o Hezbollah: “Tempo para solução diplomática está a esgotar-se”

A situação no Norte de Israel está em “quase guerra”, com “trocas controladas” entre Israel e o movimento xiita libanês Hezbollah. Mas o tom de responsáveis do Estado hebraico tem sido em crescendo: a situação como está não será sustentável muito mais tempo, avisam, e, se não houver uma solução diplomática em breve, haverá uma solução militar – o que levaria Israel a lutar numa guerra em duas frentes pela primeira vez desde a guerra do Yom Kippur, em 1973.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt