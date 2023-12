Aeroporto do Porto anuncia “recorde absoluto”: 15 milhões de passageiros em 2023

O grupo Vinci, que gere a ANA - Aeroportos de Portugal, anunciou ter batido um "recorde absoluto" no aeroporto Francisco Sá Carneiro: "15 milhões de passageiro num ano". Em 2022, este valor tinha-se ficado pelos 12,6 milhões, refere-se, sendo que o "recorde estava nos 13 milhões registados em 2019". Segundo adianta a empresa, trata-se de uma "recuperação do tráfego de passageiros superior a 16% em relação a 2019 (pré-pandemia)" e um "crescimento de 20% em relação a 2022, um dos maiores da Europa".

O momento simbólico que assinalou o "recorde" foi registado esta terça-feira, quando o "passageiro 15 milhões" aterrou no Porto num voo da Turkish Airlines, proveniente de Istambul.

A empresa assinala ainda outro recorde, o de " de aterragens e descolagens num só ano", registado também na terça: a passagem do voo 100 mil deste ano, por sinal um da TAP, vindo de Nova Iorque.

Em comunicado, a ANA destaca ainda o crescimento do tráfego pós-pandemia em ligações diretas intercontinentais: um aumento de "51% em número de passageiros, em comparação com o ano anterior". A empresa confirma ainda o "reforço em voos de longo curso" para 2024, destacando a América do Norte, com "Boston, Nova Iorque e Toronto com a Azores Airlines".

Actualmente, o aeroporto do Porto "está ligado a mais de 106 destinos diretos", somando "30 companhias aéreas": este ano, estrearam-se sete companhias e 17 rotas.

Recorde-se que o aeroporto do Porto voltou a estar este ano entre os melhores: foi distinguido pelo serviço de “excelência” pela Airports Council International, uma distinção decidida por inquéritos aos passageiros, sendo o único aeroporto português da lista; já este mês voltou a ser considerado o melhor de Portugal em ranking da AirHelp, onde ficou no top 100 - já o aeroporto de Lisboa foi considerado o quarto pior do mundo entre as quase 200 companhias avaliadas.