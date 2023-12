Wolfgang Schäuble (1942-2023): o “teimoso” que ajudou a unificar a Alemanha e dividiu a Europa com a austeridade

Figura de proa dos democratas-cristãos da CDU e da política europeia morreu na terça-feira, aos 81 anos. Ajudou a juntar as duas Alemanhas e alimentou divisões com a sua solução para a crise europeia.

Wolfgang Schäuble, um dos arquitectos da reunificação alemã e decano da política germânica, morreu em casa nesta terça-feira, aos 81 anos. Respeitado no seu país natal, criticado noutras geografias como em Portugal, onde era visto como o pai da austeridade, Schäuble teve uma vida política que durou mais de meio século, tempo durante o qual foi deputado, líder partidário (dos democratas-cristãos da CDU, até ser afastado devido a um escândalo no financiamento do partido), ministro (quatro vezes) e presidente do parlamento alemão, o Bundestag.