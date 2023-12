Para onde foi a neve? Muitos canadianos terão um Natal verde: “Não parece Inverno”

As temperaturas estão 30 graus mais elevadas do que há um ano. Num país habituado a ter um Natal coberto de neve, a quantidade deste ano é quase nula. Ano mais quente e El Niño ajudam a explicar.

Por todo o Canadá, o gigantesco país da América do Norte conhecido pelos seus Invernos rigorosos e pelas quantidades de neve tão elevadas que podem engolir um carro, os canadianos vão acordar neste Natal com uma pergunta: onde está a neve? Não se vê muita.

De uma costa à outra, de norte a sul, as extensões de terra que deveriam estar brancas com neve e gelo estão, em vez disso, verdes e castanhas.

"Há 55 anos que acompanho as condições meteorológicas e nunca vi um Inverno, neste primeiro dia oficial de Inverno, como o que temos agora", disse David Phillips, um climatologista sénior do Ministério do Ambiente do Canadá.

"Não parece Inverno, não sinto que seja Inverno e, no entanto, é Inverno. Para mim, esse é o choque", afirmou à Reuters por telefone.

Cerca de 75% dos canadianos costumam ter um Natal com o chão coberto de branco, por norma com dois centímetros de neve no solo. O número actual é quase nulo.

Os Invernos são normalmente mais rigorosos em províncias sem litoral como Alberta, onde a neve pode facilmente ficar no solo durante cinco meses ou mais. Mas, na sexta-feira, a temperatura máxima na capital Edmonton foi de 7 graus Celsius, em comparação com -28 graus Celsius no ano passado.

Mais a leste, na província de Manitoba, o tempo ameno está mesmo a afectar a cidade de Winnipeg, que é tradicionalmente tão fria nesta altura do ano que os habitantes locais a apelidam de Winterpeg (Winter é Inverno em inglês).

"Normalmente, temos montes de neve. Isto é muito ameno... quase não há neve", disse Lynn Stadnyk, residente na cidade, por telefone, referindo que ainda conseguia ver relva nos relvados dos vizinhos. "Pessoalmente, gosto, porque se pode entrar e sair pela porta sem cinco camadas".

Foto No Canadá, esta não é a típica paisagem de Inverno. Fotografia tirada neste mês de Dezembro de 2023 CHRIS REESE/REUTERS

De certa forma, isto não deveria ser uma surpresa. O ano de 2023 deverá ser um dos mais quentes de que há registo e as temperaturas no Canadá ainda não arrefeceram.

Outra razão é o fenómeno climático El Niño, um aquecimento das temperaturas da superfície do oceano no Pacífico oriental e central que resulta frequentemente em temperaturas mais amenas por todo o globo.

Os canadianos gostam de perguntar uns aos outros: "Está suficientemente frio para ti?" quando as temperaturas baixam, mas isso pode estar a ficar fora de moda.

E a tendência de Invernos mais quentes significa que as pessoas provavelmente passarão menos tempo em actividades tradicionais como esquiar, andar de trenó ou patinar.

"O que se está a ver agora neste Inverno é, na verdade, uma antevisão do que será normal daqui a décadas", disse Phillips, que tem uma ideia de como lidar com o problema.

"Penso que se pudéssemos adiar o Natal para daqui a um mês, quase garantiríamos um Natal branco em todo o lado. Mas isso não vai acontecer", disse, rindo-se.