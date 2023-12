Faltou durante muito tempo a cozinha de mar, mas agora já pode atravessar a foz do Douro e voltar satisfeito e reconfortado do Armazém do Peixe.

Abrigo de pescadores, a visita à Afurada, em Vila Nova de Gaia, acabava sempre com o estômago a palpitar, sabia a pouco. Depois da travessia do Douro a bordo da Flor do Gás, o ar salgado e o passeio marginal povoado por redes e apetrechos de pesca soavam mesmo a desafio; faltava a comida, um restaurante focado nos peixes e mariscos. Aos poucos, lentamente, lá foram aparecendo nos últimos anos as tascas de peixe, a sardinha assada e a romaria dos turistas que fez florescer a restauração. E com ela o Armazém do Peixe, que bem pode agora ser visto como esse ansiado restaurante de cozinha de mar, a casa dos peixes da Afurada.