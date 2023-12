Murder in Porto: A “Melhor Cerveja Artesanal Portuguesa de 2023” envelhece em barricas de vinho do Porto

É produzida em Lisboa — e tem Porto no nome — a Melhor Cerveja Artesanal Portuguesa de 2023. Estamos a falar da Murder in Porto, uma Imperial Stout que a Dois Corvos envelheceu em barricas de vinho do Porto e que convenceu os elementos do júri durante as provas cegas, sagrando-se vencedora de uma nova categoria (a Wood, que procura destacar as cervejas que estagiam em barrica) e também vencedora absoluta do concurso.

Recorde-se que há sensivelmente um ano a lisboeta Dois Corvos tinha recebido uma distinção (melhor Cerveja Caseira Ale) com a sua Murder, uma Imperial Stout maturada em barricas de bourbon.

Desta vez, o XI Concurso Nacional de Cervejas Caseiras e Artesanais, apresentou no Fermentage Brewpub, em Lisboa, os resultados da selecção de entre mais de cem cervejas inscritas.

Foto Murder in Porto DR

Na vertente Cervejas Caseiras, na categoria Lager destacou-se a De Praga Até Nelson, uma Mixed-Style Beer elaborada por Pedro Reis. Já na categoria Ale venceu a Kuad, uma Belgian Dark Strong Ale produzida por Pedro Cunha. Na categoria Experimental, a vencedora foi a Nilton’s Tavern Christmas Beer de Nilton Nóbrega e na categoria Especial Imperial Stout foi destacada a Pandemik de Pedro Cunha.

O prémio para cada um destes cervejeiros será poderem repercutir, durante o próximo ano, cada uma das receitas vencedoras nas instalações de reconhecidas marcas de cerveja artesanal portuguesas, nomeadamente da Fermentage, BeerHouse Funchal, The Browers Company e Lupum.

Na vertente das Cervejas Artesanais em comercialização durante o ano de 2023, a Prata, da Dois Corvos, foi a melhor na categoria Lager e a Catharina Sour Maracujá, da Bah, foi a melhor Ale. Passaram ainda pelo pódio marcas como a FdS Beer, a Fermentage, a Pobeira, a Quinta do Portal e a Senescal.