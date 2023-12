Uma app para nos levar ao Parque do Vale do Tua

O Parque Natural Regional do Vale do Tua (PNRVT) aderiu à plataforma portuguesa Walkbox e desta forma apresentou 20 roteiros autoguiados com 576 pontos de interesse — ilustrados por 650 fotos originais —, mapas exclusivos e audioguia automático por aproximação. A aplicação, apresentada pela Associação de Desenvolvimento Regional do Vale do Tua (ADRVT), funciona 100% offline.

Os roteiros abrangem os cinco municípios que integram o PNRVT (Mirandela, Vila Flor, Carrazeda de Ansiães, Alijó e Murça) e integram doze Percursos Pedestres, três rotas de birdwatching e outras cinco rotas temáticas (Rota da Água, Grande Rota, Rota dos Miradouros, Rota do Património e Guia de Astroturismo).

Os 20 roteiros foram produzidos em português, inglês, francês e espanhol, sendo que os 12 percursos pedestres se desenvolvem ao longo dos 140 quilómetros de trilhos homologados já demarcados pelo PNRVT.

Os roteiros são de utilização gratuita na plataforma Walkbox e "vão permitir aos residentes locais, visitantes nacionais e turistas estrangeiros descobrirem a beleza da região do Vale do Tua de uma forma autónoma, envolvente e sustentável", explica a nota de imprensa.

Foto Os roteiros são de utilização gratuita Walkbox

O director do PNRVT, Artur Cascarejo, sublinha a importância de apresentar “um produto estruturado". O mais importante, sublinha, é a possibilidade de a app funcionar offline, dando ao seu utilizador “total autonomia sem estar dependente do acesso à rede”.

A aplicação possui ainda algumas particularidades úteis, como por exemplo indicar os locais de estacionamento mais adequados, ou ligação directa aos números de emergência 112 e 117 (SOS Incêndios).

Foto Os 20 roteiros foram produzidos em quatro línguas Walkbox

A Walkbox é desenvolvida pela empresa Travelbox Lda. "Oferece 170 roteiros que cobrem Portugal de norte a sul, incluindo mais de 1700 quilómetros de percursos pedestres, 4300 pontos de interesse descritos em detalhe, 3700 fotografias originais e inspiradoras, audioguia automático por aproximação e mapas especiais fáceis de usar", apresenta Bernardo Gorjão Henriques, referindo-se à app lançada no final de 2021.