Bruxelas ainda pode bloquear alterações ao alojamento local

As alterações ao alojamento local introduzidas pelo Mais Habitação já foram comunicadas a Bruxelas, que não exclui a hipótese de “iniciar um processo de infracção” depois de avaliar as medidas.

Vários meses depois de ter apresentado pela primeira vez as novas regras que pretendia introduzir no sector do alojamento local, no âmbito do pacote Mais Habitação, o Governo português notificou a Comissão Europeia destas alterações. Está, assim, cumprida a obrigatoriedade prevista na legislação europeia e as autoridades portuguesas dão mais um passo para assegurar as alterações a esta actividade. Mas Bruxelas ainda poderá ter uma palavra a dizer sobre as novas regras ou vir mesmo a bloqueá-las, se considerar que estas representam entraves à livre prestação de serviços. Para já, "reserva-se o direito de iniciar um processo de infracção".