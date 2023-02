Estado responde à crise habitacional com intervenção de 900 milhões no mercado privado

Perante uma crise que tem agravado de forma drástica o acesso à habitação, o Governo responde com uma intervenção estatal no mercado privado inédita na era de António Costa. Esta quinta-feira, o primeiro-ministro apresentou um pacote legislativo dividido em cinco grandes eixos (aumento da oferta no mercado como um todo; simplificação de licenciamentos; aumento da oferta no mercado de arrendamento; combate à especulação imobiliária; e apoios directos às famílias), através dos quais espera, em suma, criar "Mais Habitação" – de resto, o nome dado a este mais recente programa.

