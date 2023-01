Portugal entre os dez países da zona euro onde rendas e preços das casas mais sobem

Entre 2010 e 2022, os preços das casas em Portugal aumentaram 80%, enquanto as rendas subiram 28%. Na zona euro, as subidas durante este período foram de 50% no caso das vendas e de 18% nas rendas.

Seja no mercado de compra e venda ou no mercado de arrendamento, Portugal está entre os países europeus onde os preços da habitação mais aumentaram na última década, com crescimentos que, no caso das vendas, chegam a representar quase o dobro da média europeia. Considerando apenas os países da moeda única, Portugal está mesmo entre os dez onde se registam maiores aumentos nos últimos anos.