Fim-de-semana (e Natal) na TV: Gervais, Gisela, Jimmy, o Batalha e muita animação no sapatinho

CINEMA

Os Miseráveis

AMC, sábado, 22h13

Realizado por Tom Hooper e triplamente oscarizado em 2013, o filme baseia-se no musical de Alain Boublil e Claude-Michel Schönberg, por sua vez uma adaptação do clássico da literatura que Victor Hugo escreveu em 1862. Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway, Amanda Seyfried, Sacha Baron Cohen e Helena Bonham Carter dão vida a esta história de pobreza, perseverança e redenção, em torno de personagens tão marcantes como o ex-condenado Valjean, a pequena Cosette que fica à sua guarda ou o obstinado inspector Javert.

O Capacete Dourado

RTP2, sábado, 23h53

Numa estrada mal iluminada, motos em acção brincam com o perigo. Um grupo de adolescentes desafia a morte num cruzamento. Jota, o líder, vive em permanente conflito com tudo e todos. Não consegue parar. A sua forma de testar os limites, mais do que um acto de rebeldia, é um confronto com o horizonte do futuro que o aguarda. O seu destino não segue linhas rectas, a não ser as do asfalto. É então que aparece Margarida e, com ela, o amor para ser vivido a alta velocidade.

Jorge Cramez estreou-se na longa-metragem com este filme que co-escreveu com Rui Catalão e Carlos Mota, e que esteve em competição pelo Leopardo de Ouro no Festival de Locarno. Eduardo Frazão, Ana Moreira, Alexandre Pinto, Rogério Samora, Rita Blanco, Luísa Cruz e Maria João Luís compõem o elenco.

Harry Potter e a Pedra Filosofal

AXN Movies, domingo, 13h55

Maratona com os oito filmes da saga protagonizada pelo feiticeiro de óculos e cicatriz na testa cujas aventuras livrescas, saídas da pena de J.K. Rowling, têm encantado miúdos e graúdos em todo o mundo. No domingo, vão para os ar os primeiros quatro capítulos; segunda-feira, por esta hora, os restantes.

Os Dez Mandamentos

Fox Movies, domingo, 14h45

Os relatos bíblicos e o espectáculo hollywoodesco encontraram-se, em 1956, neste épico realizado por Cecil B. DeMille, uma narrativa romanceada da vida de Moisés, oscarizada pelos efeitos visuais.

O Rei de Staten Island

Fox Comedy, domingo, 23h

Scott, de 24 anos, não trabalha, não estuda e ainda vive com a mãe. O pai, bombeiro, morreu num incêndio e Scott nunca superou a tragédia. Quando a mãe lhe diz ter uma relação amorosa com Ray, também ele bombeiro, desencadeia nele a mudança de que tanto precisava para assumir o leme da sua vida. Scott Carlin, Marisa Tomei, Bill Burr, Bel Powley, Maude Apatow, Steve Buscemi e Pete Davidson dão vida a esta comédia dramática dirigida por Judd Apatow.

Os Condenados de Shawshank

TVCine Edition, segunda, 21h35

Frank Darabont dirigiu esta adaptação do romance de Stephen King, considerada uma obra maior do cinema americano. É uma história de amizade e redenção, passada quase toda na prisão e centrada em dois reclusos: Andy Dufresne (Tim Robbins) e Ellis Boyd ‘Red’ Redding (Morgan Freeman), o narrador.

Quem Quer Ser Bilionário?

Cinemundo, segunda, 20h50

Filme-sensação de 2008, com oito Óscares no currículo, tem realização de Danny Boyle e Loveleen Tandan, e argumento de Simon Beaufoy e Vikas Swarup (autor do livro no qual se baseia). Jamal Malik está a uma pergunta de ganhar 20 milhões de rupias num concurso. Mas como chegou ali? Talvez a resposta esteja na sua biografia, passada nos bairros de lata de Bombaim.

Jojo Rabbit

Hollywood, segunda, 21h30

Comédia de Taika Waititi nos limites do absurdo, numa oscarizada adaptação de um livro de Christine Leunens. O pequeno Jojo (Roman Griffin Davis) é adepto do nazismo e tem Adolf Hitler (Waititi) como ídolo e amigo imaginário, até conhecer a rapariga judia (Thomasin McKenzie) que a mãe (Scarlett Johansson) esconde no sótão.

COMÉDIA

Armageddon

Netflix, segunda, streaming

O Natal traz uma prenda para os fãs de Ricky Gervais que não apanharam o humorista inglês na sua primeira vinda a palcos lusos, em Outubro passado (e para os outros também): a estreia do especial de stand-up correspondente ao espectáculo dessa digressão.

DOCUMENTÁRIOS

Vai no Batalha

RTP2, sábado, 20h37

Estreia televisiva do filme em que Pedro Lino retrata a histórica sala de cinema portuense, numa combinação de material de arquivo, segmentos animados, documentos antigos e muitas imagens do processo de restauração que permitiu que reabrisse finalmente as portas, há cerca de um ano, como Batalha Centro de Cinema.

Evoca memórias de gente directa ou indirectamente ligada ao sítio, desde o arquitecto do projecto original, Artur de Andrade, até ao responsável pela renovação, Alexandre Alves Costa (que narra o documentário juntamente com Margarida Neves, descendente dos fundadores), passando pela família Neves Real (a firma proprietária), o cineasta Manoel de Oliveira ou o artista Júlio Pomar.

Vai no Batalha é também um testemunho da ligação do cinema à cidade do Porto, onde, no início do século XX, já se faziam sessões no Salão High-Life, abrindo caminho à sala que seria inaugurada nos anos 1940. Pelo caminho, faz eco dos muitos episódios da história de Portugal a que o Batalha foi assistindo.

Cesária Évora

RTP2, domingo, 21h05

Ana Sofia Fonseca apoia-se em imagens de arquivo, algumas inéditas, para documentar a ascensão da cantora cabo-verdiana ao estatuto de “rainha da morna” e ícone das músicas do mundo.

Um Corpo Que Dança

RTP2, segunda, 21h15

Marco Martins traça o percurso do Ballet Gulbenkian, uma das mais importantes companhias de dança portuguesa do século XX, desde o seu início, em 1965, até à sua extinção em 2005, enquadrado pelo contexto político, económico e social de Portugal nesses 40 anos. Desenrola-se em duas partes, com continuação na terça-feira, às 20h35.

MÚSICA

Jimmy P - Natal Urbano

RTP1, sábado, 23h44

Entre as estrelas, Contigo, Volta para ti e Sempre que acordares convivem no alinhamento com Oh happy day, Amazing Grace e Hallelujah. É com estas pautas, entre temas do repertório pessoal e clássicos universais, que o músico Joel “Jimmy P” Plácido faz o seu Natal Urbano, um espectáculo desenhado para celebrar “a universalidade da música e o espírito de partilha”. Levou-o numa digressão especial que começou a 29 de Novembro, no Porto, e passou por várias cidades portuguesas, chamando coros infantis e juvenis locais a subirem ao palco.

Jonas Kaufmann - É Natal

RTP2, domingo, 22h47

Canções de Natal na voz do tenor alemão Jonas Kaufmann, a ecoarem na Silent Night Chapel, perto de Salzburgo, capela erigida no local onde o hino Noite feliz se fez ouvir pela primeira vez.

Gisela e o Fado

RTP2, segunda, 23h10

A intemporalidade do fado pela voz de Gisela João, num concerto especial, gravado este ano na antiga Fundição de Oeiras e pautado por temas como Maldição, Louca, Meu amigo está longe ou Que Deus me perdoe.

INFANTIL

Paddington (VP)

Panda, sábado, 22h30

Um jovem urso pardo perde-se em Londres e é acolhido por uma família. Tudo corre bem, até atrair a atenção de uma taxidermista que o quer para a sua colecção. Escrito e realizado por Paul King, este filme transpôs para o grande ecrã, em 2014, a simpática personagem que Michael Bond criara em 1958. A aventura continua no domingo, a esta hora, com a emissão da sequela de 2017, em que o ursinho decide comprar uma prenda especial para a tia e acaba metido em apuros – incluindo a detenção numa prisão de alta segurança.

D’Artacão e os Três Moscãoteiros - O Filme

Prime Video, sábado, streaming

Adaptação ao cinema da famosa série animada dos anos 1980 em que cães faziam as vezes de protagonistas da história de Alexandre Dumas. Realizado por Toni García, o filme é escrito pelo veterano Doug Landale. Na versão portuguesa, Vasco Palmeirim empresta a voz a D’Artacão, que sonha ser um dos Moscãoteiros e acaba por conseguir juntar-se aos seus heróis para defender França dos planos maquiavélicos do Cardeal Richelião.

Troll e o Reino de Ervod (VP)

Panda Kids, domingo, 13h30

Trym, príncipe dos trolls, tem três dias para salvar o rei Grom, seu pai, que se transformou em pedra. Vai ao misterioso Reino de Ervod em busca do responsável e percebe que a missão envolve uma inesperada dose de coragem.

Raposa Manhosa e Outras Histórias

Cinemundo, domingo, 15h

Uma raposa pouco astuta, um lagarto fluente em mandarim, uma galinha hiperactiva, um coelho crente que é uma cegonha e um pato que se quer fazer passar por Pai Natal... Premiado com o César de melhor filme de animação em 2018, o filme adapta a banda desenhada de Benjamin Renner, que o co-realiza com Patrick Imbert.

Yakari - A Grande Aventura (VP)

TVCine Top, segunda, 9h20

Inseparável do Pequeno Trovão, orientado pela Grande Águia e capaz de falar com os animais, o pequeno indígena sioux fez as delícias de várias gerações desde que apareceu na banda desenhada de Job e Derib. Depois das adaptações televisivas chegou, em 2020, esta versão cinematográfica.

Carros em Viagem

Disney Channel, segunda, 9h25

Faísca McQueen e o amigo Mate saltam do filme Carros para uma road trip que envolve recordes de velocidade, medo de palhaços, uma caça ao monstro e outras peripécias. A série chega ao Disney Channel para ficar de segunda a sexta.

A Bela e o Monstro (VP)

SIC, segunda, 16h

Adaptação em imagem real do clássico de animação da Disney, sobre uma jovem (Emma Watson) que conquista o coração de um ser monstruoso que é, na verdade, um príncipe amaldiçoado. A realização é de Bill Condon.