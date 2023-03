Ricky Gervais actua em Lisboa a 28 de Outubro

Já se sabe quando é que a digressão Armageddon, de Ricky Gervais, passará por Portugal: o britânico de 61 anos pisará o palco da Altice Arena, em Lisboa, no dia 28 de Outubro. Este espectáculo de comédia será o primeiro em solo nacional do conhecido humorista, que tem no currículo títulos como a versão britânica da série The Office (2001-2003), da qual é autor e protagonista.

As datas desta e de demais actuações em território europeu recentemente adicionadas ao calendário de Gervais foram reveladas pelo próprio este domingo. Os bilhetes para a actuação em Lisboa serão colocados à venda às 10h da próxima sexta-feira, 31 de Março.

Segundo o próprio humorista anunciou no final do ano passado, uma das actuações da digressão Armageddon será filmada para um especial de stand-up que se estreará em 2024 na Netflix.

Foi para essa plataforma de streaming que Gervais criou um dos seus projectos mais recentes, After Life (2019-2022), aclamada série entre a comédia e o drama sobre o luto de um homem (protagonizado pelo próprio autor) que perde a ex-mulher. De uma fase anterior do seu percurso fazem ainda parte séries como Extras (2005-2007) e Derek (2012-2014).

O humorista também já foi, por diversas ocasiões, o anfitrião dos Globos de Ouro. Tende a ser cáustico, por vezes para visível desconforto de algumas figuras de Hollywood presentes nas cerimónias.

Ricky Gervais é um dos maiores nomes do humor dos últimos 20 anos. Provocador, não é uma figura que fuja à polémica. O seu mais recente espectáculo SuperNature (2022), igualmente produzido para a Netflix, inclui piadas sobre a comunidade transgénero que foram recebidas com críticas.