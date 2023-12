Um rapaz na cidade: Thurston Moore, dos Sonic Youth, em entrevista

Em Sonic Life: A Memoir, viajamos com as epifanias e os espectros do eterno Sonic Youth, figura fundamental dos últimos 40 anos da música eléctrica. Um livro que é um elogio a Nova Iorque.

Tanta coisa ficou por perguntar e dizer sobre Sonic Life: A Memoir, de Thurston Moore. A conversa com o fundador e guitarrista dos Sonic Youth não esgotou as histórias que vibram no livro, as suas personagens, as suas paisagens. Esta leitura é uma experiência cinética: corremos a alta velocidade, pelo tempo e o espaço, para, nos últimos capítulos, começarmos a abrandar. O vertiginoso silêncio final está logo ali, à porta, nas últimas duas páginas. Uma viagem, portanto, estrada fora, à volta e dentro das luzes e dos sons das canções. Roadrunner, roadrunner, cantou (ainda canta?) Jonathan Richman e os seus Modern Lovers. Ah, sim, a música, o rock, o punk, os discos, os livros, os concertos. E as pessoas, as pessoas: o pai George, a mãe Eleanor, o irmão Gene, o eterno amigo da adolescência Harold. Mas também Lou, Patti, Iggy, Joey, Tom, Glenn, Jenny, Lydia e, obviamente, Kim, Richard, Lee, Steve, Kurt. E muitos mais, tantos outros. Um caleidoscópio voador acima de qualquer livro convencional de memórias.