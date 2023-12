Sexta na TV: Noite de Estreia com Miguel Araújo e Cândido Lima

CINEMA

Bird - O Fim do Sonho

AXN Movies, 11h26

Clint Eastwood realiza este filme-tributo a Charlie “Bird” Parker, o virtuoso do saxofone que revolucionou o jazz. É de realçar a banda sonora, premiada com um Óscar em 1989, e a prestação de Forest Whitaker, o protagonista, que trouxe de Cannes o prémio de melhor actor. Parker e o trompetista Dizzy Gillespie formaram, em 1944, o primeiro dueto de bebop. Parker viciou-se em heroína e álcool. Uma sucessão de falhanços e tragédias marcou-lhe a vida privada, em contraste com o êxito como músico.

Bem-Vindo a Zombieland

AXN, 22h

Comédia de terror de Ruben Fleischer, focada em dois sobreviventes num mundo caótico, povoado por zombies peculiares. Columbus (Jesse Eisenberg) é assustadiço, mas inteligente. Já Tallahassee (Woody Harrelson) está sempre pronto a matar um zombie desprevenido. Quando são assaltados pelas irmãs Wichita (Emma Stone) e Little Rock (Abigail Breslin), a sua existência muda completamente. Zombieland: Tiro Duplo, a sequela, do mesmo realizador, passa logo a seguir, às 23h35.

Noite de Estreia

RTP2, 23h24

John Cassavetes filmou, em 1977, este filme sobre o teatro, na linha entre palco e realidade, na luta de uma actriz com a sua personagem. É a história de Myrtle (Gena Rowlands numa interpretação inesquecível) e da espiral depressiva em que cai quando, em vésperas de estrear uma peça, acontece uma tragédia.

SÉRIE

E Se...?

Disney+, streaming

Segunda temporada da série animada que “questiona, revisita e distorce momentos clássicos do Universo Marvel”. À semelhança do que acontecia na colecção de banda desenhada correspondente, a antologia televisiva imagina as realidades alternativas que se desenhariam se alguns momentos definidores acontecessem de outra maneira.

E se, por exemplo, Nebula se tivesse juntado à Nova Corps? É precisamente com esta pergunta que abre a nova ronda de episódios, que também hão-de explorar hipóteses para personagens como Hela, Happy Hogan ou Homem de Ferro.

DOCUMENTÁRIO

Compositores Portugueses Contemporâneos: Cândido Lima

RTP2, 20h59

Estreia. Adriano Baía Nazareth realiza este trabalho sobre o compositor a quem devemos Oceanos (1978-79), a primeira peça da música portuguesa composta para meios informáticos e electroacústicos.

Nascido em Viana do Castelo, em 1939, Cândido Lima foi discípulo de Xenakis na composição e de Gilbert Amy e Michel Tabachnik na direcção de orquestra. Criou séries para televisão e rádio, fundou o criador do Grupo Música Nova, publicou diversos ensaios e trilhou uma vasta carreira como professor. Foi ainda ele quem, ao ser destacado para servir na Guiné durante a Guerra Colonial, pediu para levar um piano em vez de uma arma.

MÚSICA

Miguel Araújo - Casca de Noz ao Vivo no Convento São Francisco

RTP1, 23h59

Em 2019, o cantador de crónicas lançou-se aos auditórios do país com Casca de Noz, um espectáculo intimista em que ia intercalando histórias com sucessos como Os maridos das outras, Dona Laura, Balada astral ou Recantiga, bem como temas escritos para outras vozes e outros inauditos. Em 2023, reactivou a digressão, agora com muitas mais canções por onde escolher. Este concerto foi gravado à passagem pelo Convento de São Francisco, em Coimbra, a 30 de Março.

Entretanto, Araújo anunciou nova temporada para 2024: serão nove datas, com arranque na Maia, a 10 de Fevereiro, e remate em Albergaria-a-Velha, a 24 de Abril.

INFANTIL

Snow: Uma Viagem Heróica (VP)

RTP2, 10h56

Este filme de animação russo inspira-se vagamente no conto de Hans Christian Andersen para contar a história de uma menina corajosa que, juntamente com os amigos, faz frente a uma rainha que cobriu o planeta com um manto de gelo para acabar com as emoções humanas. A saga continua amanhã com Snow: O Espelho da Rainha (às 11h04) e Snow: A Pedra dos Desejos (às 12h50) e, no domingo, com Snow: Os Domínios do Espelho (às 12h30), sempre dentro do Espaço Zig Zag.