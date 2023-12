Como evitar o desperdício nos embrulhos de Natal?

Há formas de evitar o lixo na altura de embrulhar as prendas de Natal. De reciclar os papéis de embrulho a reutilizar os laços e fitas de tecido ou plástico, há ainda espaço para a criatividade.

A hora de abrir os presentes é uma tradição natalícia apreciada por muitos. Mas o papel de embrulho, os laços e as fitas que adornam os presentes podem tornar-se dispendiosos para o meio ambiente.

O papel, em geral, “tem impactos ambientais associados ao seu fabrico, utilização e descarte, incluindo o uso de árvores, energia, água e produtos químicos”, afirma Darby Hoover, especialista em recursos do Conselho de Defesa dos Recursos Naturais dos EUA. À semelhança de outros tipos de papel para escrita e de impressão, o papel de embrulho nem sempre é reciclável, refere a especialista.

Embora o papel seja um dos materiais mais fáceis de reciclar, nem todos os embrulhos podem ir para o caixote do lixo. Eis o que deve saber sobre a reciclagem de papel de embrulho, de modo a reduzir o desperdício nesta época festiva.

O que se deve fazer?

Recicle os papéis de embrulho simples

“Quanto mais próximo estiver de um papel kraft, aquele que se parece com um saco de papel castanho, melhor é do ponto de vista da reciclagem”, explica Anne Germain, directora de operações do grupo comercial Associação Nacional de Resíduos e Reciclagem dos EUA.

Ainda assim, os especialistas afirmam que alguns tipos de papel mais brilhante também podem ser recicláveis, indicação deixada por algumas marcas. Normalmente, o papel que não pode ser reciclado é o que contém plástico, purpurinas, alumínio ou outros aditivos. Se este for o caso, deve considerar a sua reutilização.

Caso não tenha a certeza se o seu papel de embrulho deve ser reciclado, eis alguns testes para o ajudar:

Se conseguir rasgar o papel com facilidade, é porque deverá ser reciclável, afirma Hoover. Caso o papel de embrulho tenha desenhos brilhantes ou padrões metálicos, deve tentar rasgar essas áreas, destaca. Se for possível amassar o papel e se mantiver a forma de uma bola amachucada, então deve ser reciclável, dizem as especialistas. O papel que foi tratado com aditivos ou revestimentos que poderiam contaminar os fluxos de reciclagem tem dificuldade em manter-se amassado. “Esse revestimento extra não é reciclável”, explica Patti Boerger, directora executiva de comunicações e divulgação da indústria do Conselho de Papel e Embalagens, nos EUA. “Isso contamina o fluxo de reciclagem.”

Em determinados locais, o papel de embrulho simples, assim como os tubos e caixas de papel, podem ser depositados nos contentores de compostagem municipais.

Cuidado com os sacos de oferta e os cartões

Os sacos de oferta simples, feitos inteiramente de papel, incluindo as pegas, podem ser reciclados, de acordo com a organização comercial American Forest & Paper Association. Se um saco de papel tiver pegas de corda ou plástico, purpurinas ou missangas, essas peças têm de ser removidas.

Os cartões e envelopes de papel também são, por norma, recicláveis. Mas caso estejam cobertos de purpurinas, ou forem feitos de papel fotográfico, não os deve colocar na reciclagem. Se apenas a parte da frente do cartão tiver brilho ou outro aditivo que o torne não reciclável, deve rasgar a parte de trás, apenas composta por papel, e reciclá-la, diz Germain.

Foto As fitas e embrulhos podem ser reutilizados de ano para ano ROMAN ODINTSOV/PEXELS

Verifique as directrizes de reciclagem locais

Os especialistas dizem que é importante verificar as orientações relativas aos tipos de papel de embrulho com o seu reciclador local. Há locais de reciclagem que aceitam papel de seda — desde que não seja brilhante —, metálico ou tratado com outro tipo de revestimento, outros não o fazem.

E o que não fazer?

Ficar obcecado com a fita adesiva

Segundo os especialistas, não é preciso remover cada pedaço de fita adesiva do papel de embrulho ou da embalagem de cartão antes de a reciclar. Mas, segundo Hoover, isto não se aplica a grandes quantidades de fita adesiva. “Se usar muita fita adesiva em todos os presentes, esse papel poderá não ser fácil de reciclar”, frisa.

Considere reduzir a quantidade de fita-cola que utiliza. Uma pequena quantidade pode ser suficiente.

Reciclar laços e fitas

Os laços e as fitas são geralmente feitos de tecido ou plástico e não são recicláveis. Nestes casos, a reutilização é a melhor alternativa.

Outras formas de reduzir o desperdício

Guardar e reutilizar

Antes de rasgar os presentes deste ano, tente desembrulhá-los cuidadosamente e guardar o papel. Hoover disse ter uma gaveta cheia de embrulhos usados no passado. “Há alguns que eu tenho quase a certeza que já foram usados umas 20 vezes”, partilha.

Os sacos de oferta, os laços e as fitas também podem ser reutilizados.

Seja criativo

Também é possível evitar a compra de papel de embrulho. Hoover aconselha a “encontrar papel ou outras formas de embrulhar coisas a partir de materiais que já tem em casa”. Algumas opções alternativas incluem mapas, revistas, jornais ou mesmo calendários de parede.

O papel de embrulho de pano, cuja durabilidade o torna ideal para a reutilização, é outra possibilidade. Por exemplo, o furoshiki japonês é uma prática tradicional que consiste em utilizar tecido para guardar, armazenar ou embrulhar vários objectos. No fundo, basta pensar no que tem em seu redor: “Quase tudo tem potencial para ser um papel de embrulho.”

Texto exclusivo PÚBLICO/The Washington Post