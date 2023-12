Tribunal afasta Trump das presidenciais no estado do Colorado

O antigo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não poderá aparecer no boletim de voto para as eleições presidenciais de 2024 no estado do Colorado devido ao seu papel no ataque dos seus apoiantes ao Capitólio, decidiu o Supremo Tribunal daquele estado.

O veredicto poderá ainda vir a ser apreciado pelo Supremo Tribunal dos Estados Unidos, em Washington, actualmente constituído por uma maioria de juízes de tendência conservadora.

Numa decisão com quatro votos a favor e três contra, o Supremo Tribunal do Colorado tornou Trump no primeiro candidato presidencial na história dos Estados Unidos a ser declarado inelegível para a Casa Branca, recorrendo a uma provisão pouco utilizada na Constituição norte-americana, a terceira alínea da 14ª emenda, que proíbe a eleição de políticos que tenham participado numa "insurreição ou rebelião".

"Não chegamos a estas conclusões de forma ligeira", declararam os juízes que votaram favoravelmente o veredicto. "Estamos conscientes da magnitude e do peso das questões que nos são colocadas. Estamos de igual forma conscientes do nosso dever solene de aplicar a lei, sem medo nem favor, e sem sermos influenciados por reacções públicas às decisões que a lei nos obriga a tomar", acrescentam.

O veredicto é passível de recurso no Colorado até 4 de Janeiro. Em reacção, a campanha presidencial de Donald Trump declarou que irá recorrer de uma decisão "errada" e "anti-democrática".