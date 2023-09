Eleitores republicanos do Colorado pedem aos tribunais que excluam Trump de eleições

Um grupo de eleitores do Colorado deu início a um processo nos tribunais, na quarta-feira, com vista a impedir que Donald Trump se apresente como candidato nos boletins de voto em qualquer eleição no estado, incluindo nas primárias do Partido Republicano e na eleição presidencial de Novembro de 2024.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt