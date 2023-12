Vem aí um Natal sem chuva e temperatura amena

Se prevê passar a quadra natalícia nalgum dos 92 mil quilómetros quadrados de Portugal continental, pode deixar as galochas no armário: é “muito pouco provável” que chova nos dias 24 e 25.

É o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) que o garante, explicando que no domingo e na segunda-feira o país deverá ser visitado por uma depressão, mas que o cenário de precipitação, pelo menos a esta distância, parece inverosímil.

Na Madeira, o caso já muda de figura. A presença de um anticiclone, a Norte, e de uma depressão, a Sul, vai deixar o céu do arquipélago pintado de cinzento e é quase certo que venham por lá uns aguaceiros, ainda que “fracos e pouco frequentes”, nos dias 22 (sexta-feira) e 24 (domingo).

Quanto aos Açores, vão desfrutar de uma sexta e de um sábado em que o céu terá “boas abertas” e o vento será “bonançoso e moderado”. Já entre os dias 24 e 26 prevê-se frio e chuva, primeiro só nas ilhas do grupo ocidental (Corvo e Flores), no dia de Natal no grupo central (Terceira, Faial, Pico, São Jorge e Graciosa) e, por fim, no grupo oriental (São Miguel e Santa Maria).

Voltando ao continente, diz o IPMA que o céu deverá estar quase sempre limpo, embora no Norte e no Centro não seja improvável que os dias amanheçam muito nublados. No Nordeste transmontano e na Beira Alta a probabilidade de haver nevoeiro, associada a temperaturas mínimas que podem oscilar entre os -3º e os 2º C, pode levar à formação de sincelo (nevoeiro congelado), gelo ou geada. Mas não conte com neve.

As temperaturas máximas no continente andarão entre os 10º e os 20º C. Na Madeira, oscilarão entre os 16º e os 22º C e as mínimas entre os 12º e os 18º C. Nos Açores, as temperaturas mínimas vão rondar os 11º C e as máximas os 16º C no dia 24.