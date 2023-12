Sincelo cobre distritos do Norte de branco. Veja as fotos (e envie-nos as suas)

Se quiser ver as suas fotografias do sincelo publicadas nesta fotogaleria, envie-nos as suas fotos para azul@publico.pt , indicando o autor da fotografia, o local e a data em que foi tirada.

As temperaturas muito baixas dos últimos dias permitiram que um manto branco cobrisse diferentes áreas de Trás-os-Montes, incluindo Bragança. Nestas imagens, vê-se o sincelo a cobrir de branco o município de Trancoso, no distrito da Guarda. Não se trata de neve, mas sim de sincelo. Este fenómeno meteorológico resulta da congelação de nevoeiro, dando assim origem a “depósitos de gelo, constituídos por grãos mais ou menos separados por bolhas de ar, às vezes com ramificações cristalinas”, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A previsão do IPMA para esta quarta-feira já prevê uma subida da temperatura, em especial da mínima e nas regiões Norte e Centro. Já na quinta-feira, estima-se uma pequena descida da temperatura mínima, com a possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal na região Norte (particularmente no nordeste transmontano e na Beira Alta). Prevê-se um acentuado arrefecimento nocturno, havendo a possibilidade de formação de gelo ou geada em especial nas regiões Norte e Centro.