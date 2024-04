Sol é de pouca dura. Semana do 1.º de Maio traz avisos meteorológicos de neve

A semana começou soalheira, mas há previsão de chuva para os próximos dias. Dia do Trabalhador será mais frio, com trovoada e um aviso meteorológico de neve. Primavera só regressa na próxima semana.

Não se deixe entusiasmar pelos raios de Sol que vão espreitando entre as nuvens esta segunda-feira. Elas vão voltar a dominar o céu a partir desta tarde e a chuva vai regressar já esta terça-feira, prolongando-se pelo feriado do Dia do Trabalhador — dia em que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) até se prepara para lançar avisos meteorológicos no Norte por causa da possibilidade de queda de neve acima dos 1200 metros de altitude.

Essa é a previsão mais recente do IPMA, confirmando o regresso do tempo invernoso a meio da Primavera. "Acontece em Abril, é normal, mas é menos habitual quando já estamos em Maio", assumiu a meteorologista Paula Leitão, ressalvando que a Primavera e o Outono são estações de alguma instabilidade meteorológica.

Depois de uma segunda-feira com céu pouco nublado e uma ligeira subida da temperatura máxima, o último dia de Abril trará chuva, vento forte nas terras altas e uma pequena subida da temperatura mínima. O IPMA prevê 16ºC de temperatura máxima no Porto, 19ºC em Lisboa e 20ºC em Faro.

A precipitação começará logo de manhã em Lisboa, no Porto, no litoral oeste do Sul e no litoral do Norte e Centro, mas vai espalhar-se pelas restantes regiões ao longo do dia. A meio da manhã no Norte e Centro, e durante a tarde no Alentejo, deve mesmo intensificar-se.

Nos Açores, a agência meteorológica portuguesa prevê períodos de céu muito nublado com abertas, com vento geralmente fraco (até 10 quilómetros por hora) nos grupos Central e Oriental, mas bonançoso a moderado (até aos 30 quilómetros por hora) no grupo Ocidental. Na Madeira, o céu pode chegar a estar muito nublado, com aguaceiros geralmente fracos. Esperam-se 19ºC em Ponta Delgada e 20ºC no Funchal.

É uma introdução ao que se vai passar na quarta-feira, dia em que se celebra o feriado do 1 de Maio. Primeiro, porque vai ficar ainda mais frio, com uma pequena descida da temperatura, sobretudo da máxima: o Porto registará 14ºC de temperatura máxima, 16ºC em Lisboa e 19ºC em Faro.

O céu estará muito nublado e esperam-se aguaceiros acompanhados de trovoada, e queda de neve nos pontos mais altos, nas regiões Norte e Centro. A região Sul também não se livra da chuva, pelo menos ao início da manhã no Dia do Trabalhador.

Nos territórios insulares, os Açores esperam um feriado com períodos de céu muito nublado com abertas, tornando-se encoberto, com vento e chuva ao longo da manhã. A Madeira também terá um Dia do Trabalhador com céu muito nublado e possibilidade de de aguaceiros fracos nas vertentes norte e nas terras altas. Esperam-se 20ºC em Ponta Delgada e 22ºC no Funchal.

É um cenário que está a ser causado pela junção de dois factores: a passagem por território nacional de um sistema frontal — uma região de baixa pressão atmosférica composta por uma frente fria e uma frente quente que se movem no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio — e de uma massa de ar frio. Quando os dois ingredientes se juntam, há condições para a queda de neve. E é isso o que pode acontecer a meio desta semana.

O IPMA só revela a previsão meteorológica para Portugal Continental e até quinta-feira, dia 2 de Maio, quando se esperam períodos de céu muito nublado e aguaceiros, principalmente nas regiões Norte e Centro. Também se espera queda de neve acima dos 1200 a 1400 metros de altitude, assim como vento fraco a moderado no quadrante oeste, mas moderado a forte nas terras altas.

Segundo Paula Leitão, as temperaturas devem voltar a subir ligeiramente no dia 2 de Maio, mas a passagem de um novo sistema frontal pelo país vai adiar o regresso do tempo primaveril. O estado do tempo vai melhorar gradualmente ao longo do fim-de-semana, mas entre domingo e segunda-feira é que o anticiclone dos Açores se vai estabilizar e permitir o regresso do Sol e das temperaturas mais amenas.