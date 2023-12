Influencer parental Ruby Franke declara-se culpada de ter abusado dos filhos

A norte-americana Ruby Franke, mãe de seis, que se notabilizou nos EUA com o seu canal de aconselhamento parental 8 Passengers, no YouTube, no qual chegou a ter mais de dois milhões de subscritores, declarou-se culpada de abuso agravado de crianças.

A antiga influenciadora enfrentava seis acusações de abuso agravado de menores, assim como a sua sócia, a coach Jodi Hildebrandt, depois de, em Agosto, o filho de 12 anos de Franke ter escapado da casa de Hildebrandt e batido à porta de um vizinho a pedir ajuda. O menor, que pediu água e comida de imediato, apresentava sinais de maus-tratos. No hospital, foi diagnosticado com desnutrição e foram observadas lacerações profundas por ter sido amarrado com corda.

“Com o meu mais profundo pesar e tristeza pela minha família e pelos meus filhos, sou culpada”, disse Franke no tribunal, de acordo com o vídeo da Fox 13. A declaração faz parte de um acordo que prevê que Ruby Franke se dê como culpada de quatro acusações de abuso agravado de menores. A leitura da sentença está marcada para 20 de Fevereiro.

Ruby Franke tornou-se conhecida dos norte-americanos como influencer parental, tendo granjeado fama pelo facto de defender métodos severos para educar os filhos, os mesmos que aplicava à sua prole de seis: Shari, agora com 20 anos; Chad, 18; Abby, 16; Julie, 14; Russell, 12; e Eve, 9​. E alguns dos momentos partilhados despertaram suspeitas de que o rigor de Franke era, na verdade, uma forma de agressão.

As críticas choveram quando a mulher relatou o episódio em que foi contactada pela escola da filha de 6 anos que se esquecera do almoço. A mãe não só se recusou a levar a refeição esquecida como apelou à escola para não dar qualquer alimento à filha. “Esperemos que ninguém lhe dê comida e que ninguém se intrometa e lhe dê o almoço, porque assim ela não vai aprender.” Atitude apoiada pelo marido, Kevin Franke, que explicaria noutro vídeo que a decisão ia no sentido de ensinar os filhos a serem responsáveis pelos seus actos, relatou a People.

Áudio da chamada para a linha de emergência do vizinho a quem um dos filhos de Franke pediu ajuda

Mas o momento em que a consciência colectiva despertou para o que se passava nos bastidores do canal 8 Passengers aconteceu quando um dos filhos comentou que perdera o direito a uma cama depois de ter pregado uma partida ao irmão. Para a mãe, que se ri da situação, era a consequência lógica para quem não sabia gerir um espaço comum. Mas quem estava do outro lado do ecrã ficou com uma ideia diferente, dando origem a uma petição que accionou os serviços de protecção de menores.

Ruby e Kevin Franke limitaram-se a dizer que os momentos tinham sido descontextualizados. “Uma pessoa sensata não teria visto aquele vídeo e pensado: ‘Ela é uma abusadora de crianças’”, comentou Ruby Franke. Mas não convenceu a maioria das pessoas do público, o que resultaria, primeiro, numa redução de conteúdos, e, por fim, na eliminação do canal.

A influenciadora não desistiu, porém, de mostrar ao mundo a sua maneira de criar seis filhos, tendo criado um novo canal, em Junho de 2022. E, desta feita, com o ConneXions, não estava sozinha; ao seu lado, estava a sua parceira de negócios, Jodi Nan Hildebrandt. Juntas têm ainda uma conta no Instagram, Moms of Truth, na qual orientam mães e pais sobre as melhores maneiras de educar e viver com filhos.

A 30 de Agosto, depois da chamada do vizinho de Jodi para o 911, as duas mulheres foram detidas e as descobertas da polícia revelaram um cenário difícil de compreender, como gaze médica “arrumada ao lado de pimenta-de-caiena e pasta de mel”. Nas buscas foram ainda apreendidos outros artigos, como duas tigelas com um líquido vermelho e colheres de metal, três cordas, duas algemas, documentos, post-its, diários, fita adesiva, película aderente, ligaduras, um caderno, smartphones e computadores portáteis.

As irmãs de Franke vieram a público declarar que não faziam ideia do que se passava no seio da família. Julie Deru, que tem um canal familiar chamado Deru Crew Vlog, e Bonnie Hoellein, também vlogger, publicaram vídeos nos seus respectivos canais, dizendo que não tinham contacto com a irmã há vários anos. Hoellein chamou ainda a atenção para a responsabilidade de Kevin, o pai dos seis filhos de Ruby. “A única pessoa que poderia ter feito algo dentro do seu direito legal era o Kevin.”

Kevin Franke negou, através do seu advogado, Randy Kester, citado pelo The Independent, que tenha desempenhado qualquer papel no abuso dos filhos. O homem, que vivia separado da mulher e família há 13 meses, apontou o dedo à sócia de Ruby, considerando que Jodi Hildebrandt o manipulou e “destruiu a sua família”. Kester acrescentou: “Têm-nos chegado outras informações de que ela (Hildebrandt) fez isto a várias famílias. E só quando tudo isto veio a lume é que Kevin se apercebeu de que a sua família também tinha sido vítima de Jodi.”