Algemas e cordas apreendidas no caso de Ruby Franke, influencer acusada de abuso de menores

Documentos tornados públicos acrescentam que o filho menor da antiga influencer parental no YouTube contou aos agentes que as suas feridas eram tratadas com mel e pimenta-de-caiena.

A audiência em tribunal de Ruby Franke, que se notabilizou nos EUA com o seu canal de aconselhamento parental 8 Passengers, no YouTube, e que se encontra detida, acusada de abuso de menores, foi adiada.

A comparência em tribunal de Franke e da sua sócia Jodi Hildebrandt estava prevista para esta quinta-feira, com o objectivo de determinar se as duas mulheres, acusadas de seis crimes, poderiam aguardar julgamento em liberdade. Mas os funcionários do Tribunal do estado do Utah concluíram que precisavam de “mais tempo para analisar uma grande quantidade de informações”.

Entre os indícios recolhidos, desde que um filho menor de Franke, malnutrido e com ferimentos visíveis, bateu à porta da casa de um vizinho de Hildebrandt a pedir socorro, incluem-se pensos de gaze médica, “arrumados ao lado de pimenta-de-caiena e pasta de mel”, encontrados durante o mandado de busca à residência da sócia de Franke.

A descoberta corrobora as declarações do rapaz às autoridades. “A vítima informou os agentes que ‘Jodi’ colocou as cordas nos seus tornozelos e pulsos e que ‘elas’ usaram pimenta-de-caiena e mel para tratar das feridas”, lê-se nos documentos, citados pela Court TV.

Quando a criança surgiu à porta do vizinho, que ligou para o número de emergência, accionando as autoridades, apresentava fita adesiva à volta dos tornozelos e dos pulsos. Já no hospital, quando os médicos removeram o adesivo, encontraram feridas abertas, lê-se noutro documento que consta do processo. Os clínicos observaram ainda que o rapaz — que pediu comida e água quando o vizinho lhe abriu a porta — estava “anormalmente magro e fraco”.

Foram as declarações do rapaz que levaram as autoridades a ir a casa de Hildebrandt, onde, lê-se nos documentos, foi encontrada outra criança, com “lacerações profundas” e sinais de “desnutrição".

Nas buscas foram ainda apreendidos outros artigos, como duas tigelas com um líquido vermelho e colheres de metal, três cordas, duas algemas, documentos, post-its, diários, fita-adesiva, película aderente, ligaduras, um caderno, smartphones e computadores portáteis.

Aquando da formalização da acusação, Hildebrandt, que se recusou a prestar declarações aos agentes, tendo pedido de imediato a presença de um advogado, apenas disse que “as crianças nunca deveriam ser deixadas perto de outras crianças”.

De influencer parental a suspeita de abusos

Ruby Franke tornou-se conhecida dos norte-americanos como influencer parental, tendo granjeado fama pelo facto de defender métodos severos para educar filhos, os mesmos que aplicava à sua prole de seis: Shari, agora com 20 anos; Chad, 18; Abby, 16; Julie, 14; Russell, 12; e Eve, 9​. E alguns dos momentos partilhados despertaram suspeitas de que o rigor de Franke era, na verdade, uma forma de agressão.

As críticas choveram quando Franke relatou o episódio em que foi contactada pela escola da filha de 6 anos que se esquecera do almoço. A mãe não só se recusou a levar o almoço esquecido como apelou à escola para não dar qualquer alimento à filha. “Esperemos que ninguém lhe dê comida e que ninguém se intrometa e lhe dê almoço, porque assim ela não vai aprender.” Atitude apoiada pelo marido, Kevin Franke, que explicaria noutro vídeo que a decisão ia no sentido de ensinar os filhos a serem responsáveis pelos seus actos, relata a People.

Mas o momento em que a consciência colectiva despertou para o que se passava nos bastidores do canal 8 Passengers, que chegou a ter mais de dois milhões de subscritores, aconteceu quando um dos filhos comentou que perdera o direito a uma cama depois de ter pregado uma partida ao irmão. Para a mãe, que se ri da situação, era a consequência lógica para quem não sabia gerir um espaço comum. Mas quem estava do outro lado do ecrã ficou com uma ideia diferente, dando origem a uma petição que accionou os serviços de protecção de menores.

Ruby e Kevin Franke limitaram-se a dizer que os momentos tinham sido descontextualizados. “Uma pessoa sensata não teria visto aquele vídeo e pensado: ‘Ela é uma abusadora de crianças’”, comentou Ruby Franke. Mas não convenceu a maioria das pessoas do público, o que resultaria, primeiro, numa redução de conteúdos, e, por fim, na eliminação do canal.

Ruby Franke não desistiu, porém, de mostrar ao mundo a sua maneira de criar seis filhos, tendo criado um novo canal, em Junho de 2022. E, desta feita, com o ConneXions, não estava sozinha; ao seu lado, estava a sua parceira de negócios, Jodi Nan Hildebrandt. Juntas têm ainda uma conta no Instagram, Moms of Truth, na qual orientam mães e pais sobre as melhores maneiras de educar e viver com filhos.

A 30 de Agosto, depois da chamada do vizinho de Jodi para o 911, as duas mulheres foram detidas. As irmãs de Franke vieram a público declarar que não faziam ideia do que se passava no seio da família. Julie Deru, que tem um canal familiar chamado Deru Crew Vlog, e Bonnie Hoellein, também vlogger, publicaram vídeos nos seus respectivos canais, dizendo que não tinham contacto com a irmã há vários anos. Hoellein chamou ainda a atenção para a responsabilidade de Kevin, o pai dos seis filhos de Ruby. “A única pessoa que poderia ter feito algo dentro do seu direito legal era o Kevin.”

Kevin Franke negou, através do seu advogado, Randy Kester, citado pelo The Independent, que tenha desempenhado qualquer papel no abuso dos filhos. O homem, que vivia separado da mulher e família há 13 meses, apontou o dedo à sócia de Ruby, considerando que Jodi Hildebrandt o manipulou e “destruiu a sua família”.

Kester acrescentou: “Têm-nos chegado outras informações de que ela (Hildebrandt) fez isto a várias famílias. E só quando tudo isto veio a lume é que Kevin se apercebeu de que a sua família também tinha sido vítima de Jodi.”