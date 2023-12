Israel descobriu o maior túnel do Hamas a poucos metros da fronteira

As forças israelitas anunciaram este domingo ter descoberto o maior túnel do Hamas na Faixa de Gaza até ao momento, concebido para transportar os islamistas até à fronteira com Israel: a passagem mais próxima para território israelita ficava a apenas 400 metros.

“Foram investidos milhões de dólares neste túnel. Foram necessários anos para o construir", num projecto coordenado por Mohammed Yahya, irmão do líder do Hamas na Faixa de Gaza, Yahya Sinwar, disse aos jornalistas o porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Daniel Hagari. "É o maior túnel que já encontrámos em Gaza."

Segundo a descrição dos militares israelitas, os caminhos subterrâneos estendem-se por quatro quilómetros e descem até 50 metros de profundidade, onde chegam a ter três metros de largura e de altura — o suficiente para a passagem de veículos. As dimensões contrastam com as de outros túneis mostrados publicamente pelo Hamas: estreitos e baixos, feitos para caminhar em fila única.

Neste caso, o túnel estava equipado com electricidade, ventilação, redes de esgotos, sistemas de telecomunicações e estradas, além de servir para o armazenamento de armas.

"Este foi até agora o segredo mais bem guardado de Yahya Sinwar, mas nós descobrimo-lo e tornamo-lo público”, disse Daniel Hagari.

Destruir ou desactivar centenas de quilómetros de passagens subterrâneas e bunkers construídos pelo Hamas é um dos grandes objectivos da ofensiva lançada por Israel, em resposta ao ataque dos islamistas a 7 de Outubro, que provocou mais de 1200 mortes.

Aos jornalistas, Hagari reforçou a promessa de "eliminar o Hamas" e a sua rede labiríntica de túneis, onde Israel acredita que estão escondidos os líderes militares do movimento, incluindo os irmãos Sinwar, mas também alguns dos 129 reféns ainda em Gaza.

Ainda em Outubro, o norte-americano Modern War Institute, da academia militar de West Point, em Nova Iorque, revelou que ao longo das últimas décadas terão sido construídos em Gaza cerca de 1300 túneis, numa extensão total de mais de 500 quilómetros. No início deste mês, as forças israelitas afirmaram já ter descoberto mais de 800 destas estruturas e destruído 500.