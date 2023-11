Túneis de Gaza “são algo que nem conseguimos imaginar”

A “Gaza subterrânea”, construída pelo Hamas ao longo de décadas, é uma rede de túneis que se estende por baixo de todo o território e que permite não só a passagem de combatentes do movimento, mas de muito mais: “É muito densa, é um sistema enorme de túneis que permite ao Hamas transportar terroristas e reféns, mas também motas, artilharia, e rockets, e tudo o que possam imaginar”, descreveu Avi Issacharoff, jornalista do diário israelita Haaretz e co-criador da série Fauda, e que até 2007, quando o Hamas tomou o controlo do território, visitou muitas vezes o território, conta o Times of Israel.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt