Será possível “acabar” com o Hamas? “Sem reféns nos túneis de Gaza é mais fácil”

O mundo está de olhos postos no que pode acontecer nesta sexta-feira no Médio Oriente, depois do acordo entre Israel e o Hamas. Para hoje, é esperada a libertação dos primeiros reféns, levados de Israel pelos islamistas do Hamas no dia 7 de Outubro. Mas o que significa este acordo para o futuro do conflito?

Na política internacional, a Europa acordou nesta quinta-feira com um resultado surpreendente: a extrema-direita venceu as eleições nos Países Baixos. Um partido anti-sistema que, por exemplo, quer limitar a entrada de imigrantes no país e cortar o apoio à Ucrânia na guerra contra a Rússia. Tudo na mesma semana em que o também extremista Javier Milei venceu as eleições presidenciais na Argentina.

Na semana em que a Ucrânia celebra os 10 anos da Maidan, por Kiev passaram convidados ilustres, que prometem continuar a ajudar o país na luta contra a Rússia. Qual o ponto de situação do conflito no leste da Europa?

