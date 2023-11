Ucrânia com visitas de luxo para celebrar aniversário da Maidan e aproximação à UE

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, visitou, nesta terça-feira, Kiev, no mesmo dia em que a Ucrânia assinala o décimo aniversário do protesto em massa, na Praça da Independência, conhecida como Maidan, que, em Fevereiro de 2014, acabou por derrubar o Presidente apoiado por Moscovo, Viktor Ianukovich, e colocar o país na rota pró-ocidental. Numa mensagem nas redes sociais, Volodymyr Zelensky reforçou a vontade do país em se juntar à União Europeia (UE) e diz que a Ucrânia está também "a defender a Europa" na guerra contra a invasão russa.

