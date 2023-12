Como fazer fogo? As perguntas (e respostas) que os portugueses mais fizeram ao Google em 2023

Doenças, nódoas, pragas: parece uma história bíblica, mas são só alguns dos temas mais perguntados ao Google em 2023. Como fazemos desde 2018, revelamos as perguntas (e as respostas) mais populares.

Chega Dezembro e a história é sempre a mesma: o Google revela o que é que os portugueses mais pesquisaram nesse ano e é como se nos fizesse um resumo de doze meses em poucas linhas. Em 2023, tivemos dúvidas sobre percevejos, sobre tecnologia, sobre como tirar nódoas e sobre o conflito em Gaza, que tanto marcou os últimos meses do ano. Também não faltou aquela pergunta estranha que nos deixa a pensar sobre o que se terá passado este ano para tantos portugueses quererem saber como se chamam os habitantes da Guarda. Como temos feito desde 2018, revelamos os “comos” e os “o quês” mais pesquisados em 2023 no Google – e respondemos a tudo.

Como se chamam os habitantes da Guarda?

Começamos em bom com uma pergunta que nos fez puxar pela cabeça. É comum que tenhamos dúvidas sobre como se chamam as pessoas que nasceram em determinada localidade, até porque há nomes bem estranhos por esse Portugal fora, mas porquê a Guarda? E porquê em 2023?

Primeiro é preciso esclarecer que a pergunta deveria ser "como se chamam os naturais da Guarda", uma vez que em todas as terras habitam também pessoas nascidas noutras localidades. Quem nasceu na cidade da Guarda chama-se guardense ou egitaniense/egitaniano/egitanense (este último também pode ser usado para os naturais de Idanha-a-Velha). Outros nomes considerados "estranhos" são os dados aos naturais de Leiria (colipolense), Ponta Delgada (micaelense), Tomar (nabantino) e Vila Viçosa (calipolense). Só continuamos sem perceber porque é que tanta gente quis saber como se chamam os naturais da Guarda.

Como fazer fogo?

Sem certezas sobre se esta pergunta foi feita por volta dos sete mil anos a.C. ou em 2023, mas vamos responder na mesma. Para fazeres fogo, podes tentar agir como o Homo erectus e fazer fricção entre duas pedras, esfregando uma na outra, o que vai produzir uma faísca. Se esta faísca for colocada num lugar de fácil combustão, vai criar fogo. Para métodos menos primitivos, podes usar fósforos, isqueiros ou mesmo um maçarico.

Como identificar lipedema ?

O lipedema é uma doença crónica que se caracteriza pela acumulação de gordura na zona inferior do corpo, sobretudo no quadril, pernas e tornozelos. Afecta maioritariamente as mulheres e pode provocar também dor ou sensibilidade ao toque e à palpação e hematomas.

Sendo uma doença crónica e progressiva não tem cura, mas quando não é controlada pode evoluir, aumentando os sintomas. É uma doença desvalorizada e pouco abordada e é muitas vezes confundida com obesidade ou linfedema — uma condição diferente relacionada com o sistema linfático. Se o lipedema não for tratado, pode “bloquear” o sistema linfático e provocar linfedema.

Como fazer slime?

Este também foi o “como” mais pesquisado em 2018 pelos portugueses. Este brinquedo é atractivo para as crianças, mas também para adultos, que encontram no processo uma forma de relaxamento. Para fazer slime caseiro precisas apenas de borato de sódio, água, cola branca (ou cola vinílica), um corante à escolha para dar cor ao teu brinquedo pegajoso e uma dose generosa de paciência.

O primeiro passo é misturar duas partes da cola e de água num recipiente. A seguir, podes diluir uma colher de café de borato de sódio em quatro colheres de sopa de água. À mistura de cola e água podes juntar as purpurinas ou tinta para decoração. Depois é só juntar o bicarbonato de sódio e mexer a mistura com uma colher até que esta comece a descolar do recipiente e o teu slime está pronto a ser usado.

Há centenas de receitas espalhadas pela Internet que te ensinam a fazer slime, mas o que nenhuma te diz é que não convém que o coloques na roupa, na boca, no nariz, nos ouvidos ou no cabelo — ou em qualquer outra parte do corpo que pretendas usar no futuro (boa sorte!).

Como eliminar percevejos?

A todos os que em 2023 tiveram de pesquisar "como eliminar percevejos"... a nossa solidariedade. Antes de irmos directos à resposta, é preciso esclarecer que apesar de as espécies pertencerem à mesma subordem, percevejo-asiático e os percevejos-de-cama são muito diferentes. O primeiro faz parte da família Pentatomidae, alimenta-se de seiva vegetal, ou seja, é um fitófago. O comprimento atinge os 1,9 centímetros (é muito maior do que o percevejo-de-cama), tem asas e um padrão marmóreo. Não é perigoso para pessoas, nem para animais: não morde, não pica, não suga sangue, nem transmite doenças, exalando apenas um cheiro forte e desagradável.

Já os percevejos-de-cama pertencem à família Cimicidae. O percevejo-de-cama engloba duas espécies do género Cimex que têm como hospedeiro principal os humanos: o Cimex hemipterus e o Cimex lectularius. A primeira espécie é originária da zona tropical, mas já foi encontrada noutras regiões do mundo, incluindo na Europa.

A segunda espécie, o Cimex lectularius, é a espécie mais generalizada em todo o planeta. Tem cerca de cinco milímetros (um quarto do tamanho do percevejo-asiático), uma cor castanha e não tem asas. Quando infesta uma casa — como aconteceu em milhares de habitações em França — esconde-se de dia e ataca as pessoas à noite, alimentando-se do sangue. As picadas podem produzir alergias e pôr em causa o sono das pessoas, que podem desenvolver problemas psicológicos.

A espécie que foi detectada este ano em Portugal (e que chegou às notícias) foi o percevejo-asiático — a outra espécie também poderá andar por cá, mas não há dados que o comprovem. Para eliminar o percevejo-asiático, recomenda-se que se varra os insectos para um alguidar com água e detergente, e se espere que eles morram. Matar os insectos é uma forma de tentar estancar um pouco a sua proliferação no meio natural.

Como tirar nódoas de sangue? E de vinho?

A primeira pode ser preocupante... a segunda é clássica. Quando estamos a tentar retirar uma mancha, a primeira reacção costuma ser meter as roupas para lavar ou tentar eliminar a nódoa com água quente. Mas, segundo a Skip, esta é uma estratégia errada já que o calor pode torná-las muito mais difíceis de sair, mesmo que já tenham secado.

O primeiro passo para tirar uma mancha destas é esfregar o tecido antes de o sangue secar completamente. Depois, devemos certificar-nos que removemos todo o sangue coagulado deixado na superfície do tecido, raspando-o com uma colher ou um cartão antigo, e começamos a molhar a nódoa com água fria. Podemos, a seguir, colocar uma pequena quantidade de detergente da roupa num pano húmido e esfregar suavemente a mancha. Depois de dez minutos, ou quando a nódoa desaparecer, já podemos enxaguar a nódoa com água fria e lavar na máquina.

Tal como acontece no caso do sangue, é importante agir rapidamente se deixarmos cair vinho na roupa, numa toalha ou mesmo num sofá (quem nunca...). Segundo explica a Deco Proteste, devemos absorver imediatamente o excesso de vinho tinto sem esfregar o tecido. De seguida, salpicar a zona afectada com sal, para evitar a propagação da nódoa, e pulverizar com vinho branco ou água gaseificada. Absorver, de seguida, o líquido com um pano limpo e repetir o processo até a nódoa desaparecer.

Outra técnica: se a mancha ainda estiver fresca, colocar um pouco de água oxigenada directamente na nódoa, esperar uns minutos e remover com água ou com um pano seco. Em nódoas secas, colocar a peça de molho, numa solução de vinagre branco e água, durante 30 minutos.

Como descongelar carne rápido ?

Quem nunca teve de ir a correr descongelar um frango perto da hora do jantar depois de ter prometido à mãe que o faria horas antes? Podes tentar descongelar a carne, dentro de um saco de plástico fechado, em água quente ou fria, deixando-a a "marinar" durante uns minutos, mas não há milagres — forma mais segura de descongelar alimentos congelados é no frigorífico, com várias horas de antecedência.

A Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar (EFSA, na sigla inglesa) diz que os alimentos congelados podem conter bactérias que podem crescer após a descongelação e causar intoxicações alimentares. A autoridade aconselha a descongelar carne, peixe e marisco num tabuleiro no frigorífico para evitar a contaminação de outros alimentos. Já os vegetais e fruta podem ser descongelados sob água corrente fria, de preferência dentro de uma embalagem, como um saco de plástico ou um tupperware.

O que é saturnismo?

Saturnismo é o nome dado à intoxicação crónica pelo chumbo, frequente em profissionais de certos ofícios, como trabalhadores da indústria de baterias de automóveis, tipógrafos, entre outros. O saturnismo também afecta anualmente milhares de aves aquáticas, com efeitos transmissíveis aos apreciadores de carne de caça. O chumbo resultante dos tiros dos caçadores levam mais de 50 anos a desintegrar-se e, entretanto, vão libertando óxidos e sais muito tóxicos que se infiltram no subsolo e contaminam os terrenos e os lençóis freáticos.

O que é implosão?

Acreditamos que esta pergunta esteja relacionada com o desastre do Titan, o submersível que desapareceu em Junho quando transportava cinco pessoas para junto dos destroços do Titanic e que acabou por implodir e matar quem seguia a bordo. Mas o prometido é devido e aqui fica a resposta: uma implosão é um fenómeno pelo qual um corpo sujeito a uma pressão externa superior à existente no seu interior é esmagado, tendendo a concentrar o seu volume diminuído num determinado ponto.

O que é lítio?

O lítio anda nas bocas do mundo há vários anos, mas acreditamos que esta pergunta tenha sido uma das mais pesquisadas em 2023 porque António Costa, primeiro-ministro demissionário, está a ser investigado no caso dos negócios do lítio e do hidrogénio.

De forma muito resumida, o lítio é um metal essencial para produzir baterias eléctricas, mas também medicamentos ou vidro e cerâmica. Nos próximos anos, a utilização de automóveis eléctricos em detrimento dos veículos com motores a combustão interna pode potenciar a procura por este recurso em países como Portugal. O lítio é determinante para as metas da descarbonização com que o mundo se comprometeu na Cimeira de Paris, em 2015, daí o seu cognome de “petróleo branco”. Portugal tem a maior reserva deste metal da Europa e a oitava maior do mundo, com mais de 60 mil toneladas de reservas.

Para saberes mais sobre este assunto, podes consultar a série de seis reportagens multimédia sobre a exploração do lítio que o PÚBLICO fez em 2021.

O que é gelo seco?

A última pergunta da nossa lista é um cromo repetido e a razão para esta ser uma mais populares em dois anos seguidos é uma incógnita, apesar de este caso que aconteceu em 2022 poder ajudar a explicar a sua popularidade. O prometido é devido e cá está a resposta: a neve carbónica (neve de CO2), também conhecida como gelo seco, é uma forma de refrigeração eficaz e de fácil utilização com uma vasta gama de potenciais aplicações, segundo explica a empresa alemã Linde, líder mundial em gases industriais. ​ É ideal para a refrigeração de lacticínios, carne, produtos congelados e outros alimentos perecíveis durante o transporte.