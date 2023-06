Buscas pelo Titan, que já estará a ficar sem oxigénio, intensificam-se

Equipa de busca de vários países esteve a fazer buscas perto do naufrágio centenário do Titanic nesta quinta-feira, o quinto dia desde que o submersível turístico desapareceu.

A Guarda Costeira dos EUA continua sem sinais do submersível desaparecido desde domingo no Atlântico Norte numa descida aos destroços do Titanic, com cinco pessoas a bordo, quando a reserva de oxigénio já estará esgotada. Uma equipa de busca de vários países esteve a fazer buscas perto do naufrágio centenário do Titanic nesta quinta-feira, o quinto dia desde que o submersível turístico desapareceu.

O Titan partiu com 96 horas de oxigénio, para os quatro dias de viagem, segundo garante a empresa. Fazendo as contas, os tanques de oxigénio deveriam esgotar-se em algum momento durante a manhã desta quinta-feira, por volta das 11h de Lisboa, embora a hora exacta dependa de vários factores. O submersível ainda tem energia. Quão calmos estão os passageiros a bordo? Estas são algumas das questões colocadas pelas autoridades, que assumem que o Titan está intacto.

As equipas de resgate, famílias e amigos dos cinco tripulantes viram as suas esperanças a aumentar quando a Guarda Costeira dos EUA disse, na quarta-feira, que um avião do Canadá detectou sons subaquáticos perto do zona das buscas. A guarda costeira disse, no fim do dia, que os veículos de buscas submarinas controlados remotamente e direccionados para a zona onde os ruídos foram detectados não produziram resultados. As autoridades disseram ainda que os sons podem não não ter tido origem no Titan.

Aumentar INFOGRAFIA PÚBLICO

"Quando estamos no meio de um caso de busca e resgate, temos sempre tem esperança", disse o capitão da Guarda Costeira, Jamie Frederick, na quarta-feira, acrescentando que a análise aos ruídos foi inconclusiva. "Não sabemos o que são."

A comunicação com o submersível perdeu-se 45 minutos após o início do mergulho, no domingo à noite (hora local), disse a empresa OceanGate Expeditions, proprietária da embarcação e organizadora das viagens aos destroços do Titanic. Nessa altura, a embarcação estava a cerca de 700 quilómetros a sul de São João da Terra Nova, segundo o Centro de Coordenação de Salvamento Conjunto do Canadá, citado pela agência norte-americana AP.

Os restos do Titanic — que afundou após colidir com um iceberg, em 1912 — estão a uma profundidade de cerca de 3800 metros e a uma distância de aproximadamente 640 quilómetros a sul da ilha canadiana de Newfoundland.