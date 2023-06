Do maior perito em Titanic até ao homem que conquistou a Fossa das Marianas. Quem são os cinco tripulantes perdidos no Atlântico?

Entre os tripulantes perdidos no caminho até ao Titanic estão pai e filho, um dos maiores peritos no naufrágio e a pessoa que chegou ao fundo da Fossa das Marianas. Oxigénio só chega até quinta-feira.

Mergulhar a uma profundidade de 3800 metros no Oceano Atlântico, a 600 quilómetros da ilha canadiana de Terra Nova, não seria uma proeza especialmente desafiante para o explorador e empresário britânico Hamish Harding. As aventuras que cosntam no seu currículo vão desde a fronteira entre a Terra e o espaço até aos pontos mais recônditos do planeta. E incluem um recorde de velocidade que fez da missão One More Orbit, dirigida por ele, a circum-navegação aérea mais rápida de sempre a passar por ambos os pólos terrestres.

Só no ano passado, Harding participou no quinto voo suborbital privado da Blue Origin e ultrapassou a Linha de Karmán, o limite convencionado a 100 quilómetros de altitude que separa a atmosfera terrestre do espaço exterior. E em 2021, na companhia do ex-oficial da Marinha norte-americano e explorador Victor Vescovo, estabeleceu o recorde da maior distância percorrida e de maior tempo passado nas profundezas do oceano ao mergulharem até ao fundo da Fossa das Marianas, o local mais profundo dos mares.

Mas, na segunda-feira, as provações oceânicos parecem ter colocado a sua vida e a de outras quatro pessoas em risco que terão pago cerca de 229 mil euros pela aventura. As últimas estimativas apontam que o submersível só tem oxigénio de emergência suficiente para os cinco homens até quinta-feira — 96 horas depois do desaparecimento. Hamish Harding é uma das cinco pessoas a bordo do submersível Titan, uma espécie de submarino turístico gerido pela empresa OceanGate que mergulhou em linha recta pelo Oceano Atlântico em direcção aos destroços do navio Titanic, que se afundou na sua viagem inaugural entre Southampton (Inglaterra) e Nova Iorque (Estados Unidos) em 1912. Titan desapareceu dos radares e, agora, cada minuto conta para salvar os tripulantes.

Com Hamish Harding estava também Shahzada Dawood, vice-presidente da Engro Corporation, uma das maiores empresas do Paquistão. Dawood dedica-se especialmente aos investimentos nas áreas da indústria têxtil, fertilizantes, alimentação e energia. Na página do Fórum Económico Mundial, é descrito como "uma voz importante na institucionalização de redes e contactos internacionais​ significativos" que "aspira a um futuro sustentável e acredita em modelos de negócios inclusivos, que envolvem as comunidades de baixos rendimentos".​

A viver no Reino Unido desde que tirou o curso de Direito, o empresário de 49 anos também é um filantropo com especial interesse na área da educação. Enquanto curador da Fundação Dawood, gere uma escola pública, uma escola superior de engenharia e uma escola de negócios e liderança. Além disso, e segundo o Instituto SETI — uma organização de investigação que se dedica ao estudo da origem da vida no universo —, faz parte do Conselho Consultivo Global da Prince's Trust International, a iniciativa fundada pelo Rei Carlos III para combater o desemprego jovem e investir na educação, desde os níveis básicos aos universitários.

Atrás dos cifrões que fazem de Shahzada Dawood uma das pessoas mais ricas e influentes do Paquistão, dono de uma mansão na cidade britânica de Surrey, está uma família: Dawood é casado com Christine​, adora animais e fotografia. Tem um cão chamado Stig, um gato chamado Proteus e dois filhos: Sulaiman e Alina​​. O rapaz, de 19 anos, estava com o pai a bordo do submersível Titan que desapareceu no Oceano Atlântico esta segunda-feira e é uma das cinco pessoas cujo paradeiro está por descobrir. Num comunicado lançado esta segunda-feira, Christine agradeceu "a preocupação demonstrada" por Shahzada e Sulaiman e apelou: "Orem pela segurança deles".

A bordo do submersível estaria também Paul-Henry Nargeolet, um ex-comandante da Marinha Francesa que é considerado o maior especialista do naufrágio do Titanic. Aliás, Nargeolet esteve na primeira expedição de mergulhadores que visitou os destroços do Titanic em 1987, 75 anos após o naufrágio. Embora não haja confirmação oficial da presença do francês de 73 anos a bordo do submersível, uma publicação de Hamish Harding no Facebook afirmava que o perito também estaria na viagem.

Nargeolet foi responsável, ao longo dos anos, pela recuperação de milhares de peças encontradas entre os destroços do Titanic. Um dos mais importantes artefactos retirados do local do naufrágio pelo ex-comandante francês é uma peça do casco que pesava 20 toneladas e que testemunhava um dos mais famosos e impactantes desastres marítimos da História. Numa entrevista em 2012, Nargeolet descreveu a paisagem no local do naufrágio: "É a escuridão absoluta".

"Utilizamos projectores, mas é quase como as luzes de um carro: não chegam muito longe", prosseguiu nas declarações prestadas há mais de uma década à AFP: "A água é extremamente fria, entre zero e um grau, e há uma corrente mais ou menos forte​. A visibilidade varia e às vezes parece que neva sobre o barco por causa das partículas que descem da Corrente do Golfo​".

Embora ainda não haja confirmação oficial, julga-se que o quinto tripulante desaparecido na região do naufrágio do Titanic é Stockton Rush, director executivo da OceanGate. A empresa foi fundada em 2009 e deu origem a uma fundação homónima que "visa catalisar a tecnologia marinha emergente para novas descobertas na ciência marinha, história e arqueologia".

Rush foi considerado o piloto de transporte a jacto mais jovem do mundo quando obteve​ o certificado aos 19 anos. Desde então, tem investido em tecnologias de ponta — e em brinquedos milionários: tem o seu próprio avião, construído artesanalmente em 1989, e modificou um submersível para duas pessoas que já realizou 30 mergulhos até agora.