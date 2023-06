Submarino desaparece durante visita aos destroços do Titanic

Um submarino com pessoas a bordo desapareceu esta segunda-feira no oceano Atlântico, durante uma visita aos destroços do Titanic. A embarcação pertence à empresa OceanGate Expeditions, que organiza expedições às profundezas do mar.

A empresa confirmou em comunicado que o submarino era seu e que levava pessoas a bordo. “Estamos a procurar e a mobilizar todas as opções para trazer a tripulação de volta a salvo”, refere-se no comunicado, citado pela BBC. “Todo o nosso foco está nos membros da tripulação no submersível e nas suas famílias.”

O alerta inicial sobre o desaparecimento do submarino tinha sido dado pela Guarda Costeira de Boston e noticiado por meios de comunicação internacionais. As autoridades de Boston dizem ter começado uma operação para resgatar a tripulação.

Nos últimos dias, a empresa OceanGate Expeditions tinha divulgado nas redes sociais que uma das suas expedições estava em marcha. O site da empresa está agora inacessível.

Ser turista no Titanic

Pequenos submersíveis têm sido usados, esporadicamente, para se fazerem visitas turísticas aos destroços do Titanic. As visitas podem custar dezenas de milhares de euros e um mergulho (com a descida e a subida) pode demorar oito horas, de acordo com a BBC.

O Titanic é um navio construído em Belfast entre 1909 e 1911 e naufragou há 111 anos. Dos 2200 passageiros que iam a bordo, morreram mais de 1500. Os destroços deste navio estão a 3800 metros de profundidade no Atlântico e a 600 quilómetros da costa da Terra Nova, no Canadá.

A empresa OceanGate Expeditions tem feito expedições aos Titanic. As tripulações podem incluir mergulhadores profissionais, turistas, historiadores e cientistas. Cada expedição tem uma série de missões de oito dias, que começam na Terra Nova, e vários mergulhos. A bordo do navio da expedição são feitas as formações para a campanha. Há ainda sessões sobre a história o estado actual do navio. Cada pessoa terá de pagar 250.000 dólares (228.887 euros).

Com o passar dos anos, o Titanic tem cedido à degradação, quer pelas correntes oceânicas quer por bactérias que vão consumindo o material do navio. Nas expedições, vão câmaras de alta definição e sonares multi-feixe. Com este equipamento, especialistas querem saber qual o estado dos destroços do Titanic e saber qual o seu tempo de duração. Também se pretende documentar a vida marinha perto do navio. Com cientistas, vão também turistas à procura de ver o Titanic nas profundezas do mar.

Esta notícia surge num momento em que a empresa Virgin Galactic confirmou o início de voos comerciais. Estamos assim perante um turismo que vai desde o espaço até às profundezas do mar.