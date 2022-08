Mário Ferreira vai ser o primeiro português a ir ao espaço

Há pouco mais de um ano, os voos turísticos da Blue Origin começavam com o homem mais rico do mundo, Jeff Bezos. Agora, o empresário Mário Ferreira tornar-se-á o primeiro português no espaço, no sexto voo tripulado da empresa de turismo espacial norte-americana. Tudo acontecerá em pouco mais de dez minutos, entre descolar, atingir os mais de cem quilómetros de altitude e regressar amparados pelo pára-quedas. O voo daquele que será o primeiro português no espaço pode ser acompanhado em directo esta quinta-feira, a partir das 14h30 (hora em Portugal continental).