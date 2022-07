Empresário Mário Ferreira constituído arguido

O empresário Mário Ferreira foi constituído arguido pelo Ministério Público no final do dia de ontem, depois de terminadas as buscas por suspeitas de fraude fiscal e branqueamento na venda do navio Atlântida, há sete anos.

O dono da Douro Azul e da TVI tinha pedido para ser constituído arguido, o que veio a acontecer, avançou a SIC Notícias e confirmou o PÚBLICO junto de fonte ligada ao processo. Para já Mário Ferreira não foi interrogado pelas autoridades e não existe ainda qualquer data marcada para que tal aconteça.

As oito buscas realizadas nesta quarta-feira pela Autoridade Tributária no Porto, no Funchal e em Malta, ocorreram num processo daquele departamento que investiga suspeitas de fraude fiscal na venda do navio Atlântida, em 2015, por parte do empresário Mário Ferreira. A informação foi confirmada por um comunicado emitido pelo DCIAP, intitulado “Caso ferry”, que não refere o nome da embarcação nem o do empresário. A nota especifica que a investigação está a cargo da Direcção de Serviços de Investigação da Fraude e de Acções Especiais da Autoridade Tributária e Aduaneira e que em causa estão suspeitas da “prática dos crimes de fraude fiscal qualificada e branqueamento”.

A meio da tarde de ontem, numa jogada de antecipação, o advogado de Mário Ferreira pediu ao Ministério Público para ser constituído arguido neste processo, apesar de sublinhar a sua absolutamente inocência. No requerimento a que o PÚBLICO teve acesso, o advogado Tiago Félix da Costa confirmava estarem em curso buscas nas sociedades Pluris Investment, Mystic Investments, Mystic Cruises, das quais Mário Ferreira é o principal accionista e administrador. E lamentava que, desde Abril de 2016, quando a residência de Mário Ferreira foi alvo de buscas no processo que investigava a forma como foi atribuída a subconcessão dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo – caso arquivado este ano –, o empresário nunca tenha sido ouvido, neste e noutros casos paralelos.

O rol inclui dois inquéritos abertos em 2018 e ainda a correr, sendo um deles o que motivou as buscas desta quarta-feira e o outro o que investiga eventuais indícios de corrupção na compra do Atlântida. Mário Ferreira garante que sempre se manifestou disponível para colaborar com a justiça, lamentando que o seu nome esteja novamente a ser denegrido injustamente na comunicação social”, sem que “alguma vez tenha sido chamado a explicar o que quer que seja”.