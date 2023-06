O que se sabe sobre o submarino desaparecido na visita aos destroços do Titanic

Autoridades dos EUA e do Canadá lançaram uma operação de buscas ao submersível desaparecido com cinco pessoas. Quais as maiores dificuldades nessa busca? E o que terá acontecido?

Um submersível desapareceu no domingo no oceano Atlântico, ao largo da América do Norte. Nele iam cinco pessoas numa expedição aos destroços do Titanic, que estão a 3800 metros de profundidade. As autoridades do Canadá e dos Estados Unidos lançaram uma operação para localizar o veículo da empresa OceanGate Expeditions, que organiza viagens turísticas às profundezas do mar.