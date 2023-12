Tribunais já têm mais de uma centena de acções para reconhecer contratos de estafetas

As acções de reconhecimento do contrato de trabalho dos estafetas com as plataformas de entregas já estão a chegar aos tribunais, na sequência da campanha lançada pela Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) em Junho. Até ao momento, foram distribuídos mais de uma centena de processos, envolvendo a Glovo, a Uber e a Bolt por se recusarem a integrar os estafetas no seu quadro de pessoal.

