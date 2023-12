Fim-de-semana na TV: visões de Joy, Lopes-Graça e um circo de mulheres

CINEMA

Ted K - O Unabomber

TVCine Top, sábado, 21h30

O documentarista Tony Stone é o autor deste drama biográfico sobre Ted Kaczynski (1942-2023), o Unabomber. Fez três mortos e vários feridos numa campanha de bombas caseiras durante a década de 1980, em nome de um manifesto antitecnologia e anticapitalista que foi publicado nos jornais de referência norte-americanos. Em 1998, foi condenado a oito sentenças de prisão perpétua. Acabaria por ser encontrado morto na sua cela, aos 81 anos. Cabe ao actor Sharlto Copley dar vida ao terrorista.

Blackhat: Ameaça na Rede

SIC Mulher, sábado, 21h42

Thriller de acção de Michael Mann, com Chris Hemsworth como protagonista. Nicholas Hathaway foi condenado a 15 anos de prisão por crime informático. Quando as autoridades encontram um código seu em malware que desencadeou um ataque terrorista, decidem contactá-lo. O que lhe propõem é tentador: se aceitar colaborar nas investigações e enfrentar um poderoso hacker que ameaça os sistemas de segurança do planeta, a sua pena será comutada. Mas essa oportunidade vai sugá-lo para um jogo de poder entre governos e uma rede internacional de cibercrime.

Disponível para Amar

TVCine Edition, sábado, 22h

Em 2000, após três anos de ausência do grande ecrã, Wong Kar-wai regressou com este melodrama romântico passado em Hong Kong na década de 1960. Em tom nostálgico e com uma forte componente fatalista, faz um retrato da sociedade dessa época, recriando de forma fidedigna a sua atmosfera musical. Entre outros galardões, ganhou o César de melhor filme estrangeiro, trouxe de Cannes o de melhor actor para Tony Leung Chiu Wai e o grande prémio técnico, e foi o grande vencedor do Festival de Cinema de Hong Kong.

Erros Meus, Má Fortuna, Amor Ardente

RTP2, sábado, 23h16

Um funeral apresenta-se como momento de reencontro de pessoas da aldeia com novas chegadas. Delineia-se o princípio de um triângulo amoroso entre Maria, João e Carlos. O filme é realizado por Tiago Durão (Alice, Nova Iorque e Outras Histórias), a partir de textos de Federico García Lorca, Luís Vaz de Camões e Georg Büchner​.

Joy

AXN White, domingo, 21h25

Criativa e decidida, Joy (Jennifer Lawrence) esforça-se por conciliar a difícil vida de mãe solteira com a de inventora. Um dia, descobre algo inovador que lhe abre as portas para o sucesso. Ganha notoriedade e transforma-se numa das mais bem-sucedidas empresárias dos EUA.

Com assinatura de David O. Russell (Guia para Um Final Feliz, Golpada Americana), uma comédia dramática sobre como conduzir uma empresa familiar no implacável mundo dos negócios. O argumento baseia-se na verdadeira história de Joy Mangano, a mulher que se tornou milionária ao inventar a esfregona. Além de Lawrence no papel principal (numa interpretação nomeada para o Óscar), o elenco conta com Robert De Niro, Bradley Cooper, Isabella Rossellini, Édgar Ramírez e Dascha Polanco, entre outros.

Terra de Deus

TVCine Edition, domingo, 22h

Finais do século XIX. Lucas (Elliott Crosset Hove), um jovem sacerdote luterano, é enviado para uma zona remota da Islândia – na altura, território dinamarquês – para construir uma igreja e criar a sua congregação. Mas, à medida que se vai embrenhando na paisagem, pessoas e clima agreste, vai sentindo a sua fé vacilar. Estreado na secção Un Certain Regard do Festival de Cinema de Cannes 2023, este drama é escrito e dirigido pelo islandês Hlynur Pálmason.

Penguin Bloom - O Renascer

RTP1, domingo, 00h39

Depois de um acidente, Sam (Naomi Watts) fica paralisada da cintura para baixo. Sem conseguir aceitar a sua nova condição, entra em depressão e afasta-se cada vez mais do marido e dos filhos. Um dia, o filho encontra uma cria de pega-rabuda ferida. Depois de cuidarem dela, dão-lhe o nome de Pinguim Bloom. A ave, mesmo depois de recuperada, deixa-se ficar por ali, dando um novo alento a toda a família – especialmente a Sam, que parece aprender com o animal uma nova forma de ser feliz.

Um filme dramático, realizado pelo australiano Glendyn Ivin, segundo um argumento de Shaun Grant e Harry Cripps, que adapta o livro em que Cameron Bloom e Bradley Trevor Greive relatam um evento real.

CIRCO

Gaia: Por Mulheres de Circos do Mundo

RTP2, sábado, 22h03

De título inspirado pela mãe-terra grega, o espectáculo do francês Cirque Phénix é inteiramente protagonizado por mulheres. Criado em 2020, para assinalar o 20.º aniversário da trupe, conta com mais de 40, oriundas dos mais diversos pontos do globo, entre acrobatas, malabaristas, funâmbulas, contorcionistas e outras artistas.

Foto Gaia: Por Mulheres de Circos do Mundo

DOCUMENTÁRIOS

The Cove - A Baía da Vergonha

TVCine Edition, sábado, 17h15

Vencedor do Óscar de melhor documentário em 2010, trouxe à luz detalhes cruéis da caça aos golfinhos na baía de Taiji, no Japão. Enquanto alguns animais são escolhidos para venda e tráfico, outros são barbaramente chacinados pela população local. The Cove - A Baía da Vergonha é uma obra conjunta do treinador Richard O’Barry (muito conhecido pelo trabalho com os cetáceos da popular série televisiva Flipper), do realizador Louis Psihoyos e de uma equipa da Oceanic Preservation Society, feita à revelia das autoridades locais.

O Olho - O Fascínio da Visão

RTP2, sábado, 20h36

O documentário de Ralph Loop debruça-se sobre o sentido da visão. Por um lado, avalia a sua importância para a nossa percepção da realidade. Por outro, observa as investigações e inovações tecnológicas que permitem contrariar a redução dessa faculdade, sejam as vulgares lentes de contacto, uns óculos especiais ou implantes de chips biónicos.

Música de Graça

RTP2, domingo, 23h04

Estreia televisiva do documentário em que Joaquim Vieira traça a biografia de um dos maiores músicos portugueses (e europeus) do século XX: Fernando Lopes-Graça (1906-1994). A vida do compositor e maestro é retratada com recurso a entrevistas e concertos resgatados aos arquivos da RTP, numa narrativa embalada por algumas das suas peças mais emblemáticas.

Além de abordar o vasto espólio que deixou (das obras pianísticas às orquestrais, passando por canções, pela música de câmara e pela tradição portuguesa que investigou com Giacometti), testemunha a aguçada consciência política de Lopes-Graça, a atitude modernista, a independência, o carácter revolucionário, o inconformismo e a resistência à ditadura – lembremos, por exemplo, as suas Canções Heróicas.

MÚSICA

Pianomania! - Menahem Pressler

RTP2, domingo, 00h37

De origem alemã, o pianista Menahem Pressler aprendeu sobretudo em Israel, onde cresceu. Com mais de 60 anos de actividade, era um padrão vivo para a avaliação da música de câmara, quer a solo quer como elemento do mundialmente famoso Trio Beaux-Arts, que fundou. Aqui, ouvimo-lo no Concerto para piano n.º 23, de Mozart, na última vez em que se juntou à Orquestra Gulbenkian. O espectáculo foi gravado em Janeiro de 2018, em Lisboa, aquando da sua participação no festival Pianomania!. Pressler morreu em Maio de 2023, aos 99 anos.

INFANTIL

Lilo & Stitch (VP)

Disney Channel, sábado, 20h50

Lilo é uma menina havaiana que se sente muito só e que adopta (o que pensa ser) um cão, a que dá o nome de Stitch. Acontece que aquela criatura resulta de uma experiência genética alienígena. Fugiu do seu planeta e acabou por se despenhar na Terra. Stitch tem capacidades fora de série, mas é também um poço de problemas. Além disso, não foi programado para ter sentimentos – algo que Lilo vai conseguir mudar. Escrito e realizado por Dean DeBlois e Chris Sanders, Lilo & Stitch foi nomeado para o Óscar de melhor filme de animação em 2003.

Patrulha de Gnomos (VP)

Panda Kids, domingo, 13h30

Chloë (voz de Aurea) muda-se com a mãe para uma nova casa e descobre que o lugar está atafulhado de gnomos de jardim com vida própria, cuja função é proteger os humanos de pequenas criaturas vindas de outra dimensão que ali chegam através de um portal. Quando ela e Liam (Diogo Piçarra), o rapaz vizinho, percebem a importância da missão, resolvem juntar-se a eles.