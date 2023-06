Morreu Ted Kaczynski, o Unabomber

O bombista norte-americano Ted Kaczynski, também conhecido por Unabomber, foi encontrado morto na sua cela no centro médico da prisão federal de Butner, no estado da Carolina do Norte, este sábado de manhã, de acordo com um porta-voz da FBP, a agência federal dos Estados Unidos responsável pelo sistema prisional. Ainda não se conhece a causa da morte; Kaczynski tinha 81 anos.

Entre o final dos anos 1970 e a década de 1990, Kaczynski matou três pessoas e feriu outras 23 pessoas numa série de atentados cometidos através de correspondência armadilhada. Esteve 20 anos foragido, até ser capturado pelas autoridades em 1996.