As presidentes de três Universidades americanas – Harvard, UPenn e MIT – ficaram sob fogo depois de uma sessão no Congresso em que responderam de modo legalista a questões sobre que palavras de ordem são permitidas no campus, com uma das declarações em especial a merecer condenação: que o apelo ao genocídio de judeus era contra o código da universidade “conforme o contexto”.

