Bruxelas descongela dez mil milhões de euros de fundos estruturais da Hungria

Decisão foi anunciada na véspera do Conselho Europeu onde Viktor Orbán ameaça vetar todas as decisões relativas à Ucrânia, incluindo o apoio financeiro.

A Comissão Europeia anunciou, nesta quarta-feira, que vai desbloquear uma primeira parcela de cerca de dez mil milhões de euros de fundos estruturais da Hungria que estão congelados por causa do desrespeito de normas do Estado de direito, numa decisão que Bruxelas espera possa aplacar o primeiro-ministro, Viktor Orbán, e abrir caminho à aprovação do apoio financeiro da União Europeia à Ucrânia, durante a reunião do Conselho Europeu desta quinta e sexta-feira.