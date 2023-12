É possível arrendar gratuitamente a casa da supermodelo Romee Strijd na Airbnb

Dormir na casa de uma supermodelo pode tornar-se realidade já em Janeiro e a custo zero. O antigo anjo da Victoria’s Secret Romee Strijd e o marido Laurens van Leeuwen vão abrir as portas de sua casa, em Pijnacker, nos Países Baixos, tornando-se anfitriões da plataforma de experiências Airbnb por uma noite, sem ser preciso pagar. E, sim, vai ser mesmo possível conhecer a modelo.

Romee Strijd e o marido vão receber os hóspedes para uma noite especial em que nem será preciso levar roupa — a manequim promete oferecer um fato de treino da sua marca, a Naetur. A 6 de Janeiro, a villa familiar recebe até três hóspedes, que se deverão inscrever a 18 de Dezembro às 8h de Lisboa, através da Airbnb. A estadia não tem qualquer custo, mas está dependente da escolha por parte da modelo neerlandesa.

A casa da família na zona rural Pijnacker, perto de Haia, tem dois quatros: uma suíte principal com um grande quarto de vestir (não se sabe se estará recheado com as roupas de Romee Strijd) e um quarto de crianças. Além disso, estará à disposição uma espaçosa cozinha construída toda em pedra, a sala de jantar, bem como um jardim para “relaxar”, com piscina, jacuzzi e ginásio privado, prometem. Tudo isto, claro, decorado com “mobília confortável e peças de arte de bom gosto”, descrevem.

Romee e o marido Laurens DR A suíte principal Anton Vasbinder Fotogaleria Romee e o marido Laurens DR

É a primeira vez que Romee Strijd se torna anfitriã da Airbnb. Na sua biografia, onde tem uma fotografia com o marido, diz ser “uma entusiasta de viagens”, mas depois de ter corrido o mundo em trabalho, é em casa que se sente “mais relaxada” na companhia de amigos e família. E escreve: “Agora, Laurens e eu estamos entusiasmados por alargar a nossa paixão pelo bem receber e abrir a nossa casa a outros viajantes. Esperamos que gostem.”

A estadia não tem qualquer custo associado para o hóspede, uma vez que se trata de uma parceria entre a plataforma de reservas e a supermodelo. Não é a primeira vez que a Airbnb o faz. Por exemplo, em 2020, a mansão d’ O Príncipe de Bel-Air esteve aberta durante cinco dias para receber hóspedes, tendo por anfitrião Will Smith, que fez uma visita guiada.

A casa d'O Príncipe de Bel Air Stephen Paul A casa de Carrie Bradshaw Tara-Rice Fotogaleria A casa d'O Príncipe de Bel Air Stephen Paul

No ano seguinte, foi a vez de as portas do apartamento de Carrie Bradshaw se escancararem na mesma plataforma, a propósito da estreia de And Just Like That, com a própria Sarah Jessica Parker a mostrar o guarda-roupa mais famoso da ficção.

Mas, tal como agora Romee Strijd, outras celebridades já abriram as portas das suas casas, como Daddy Yankee, que fez as delícias dos fãs de reggaeton com a casa na montanha em Luquillo, Porto Rico. Em Santa Barbara, na Califórnia, os actores Mila Kunis e Ashton Kutcher fizeram o mesmo para angariar fundos para a Thorn, uma organização destinada a acabar com a exploração sexual infantil.

Aqui ao lado, também a icónica designer Agatha Ruiz de la Prada celebrou da mesma forma o 40.º aniversário da sua marca. No apartamento do centro de Madrid não faltava, claro, muita cor e os corações que marcam a sua assinatura, sem esquecer um guarda-roupa recheado de peças da etiqueta.

Na galeria de imagens acima, veja algumas das casas de celebridades que já foram anfitriãs da Airbnb.