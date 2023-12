Argentina desvaloriza moeda em 54% e anuncia cortes drásticos na despesa do Estado

Contratos laborais com menos de um ano não serão renovados, obras canceladas, subsídios reduzidos. Primeiro pacote de emergência vale 3,6% do PIB, para corrigir contas num país “viciado em défice”.

A Argentina vai desvalorizar a moeda em 54%, ao abrigo de um pacote de medidas de emergência para baixar a despesa do Estado em 2,9% do PIB e cortar subsídios na energia e no transporte que valem 0,7% do PIB. O FMI, que é um dos principais credores internacionais da Argentina, elogia este “primeiro passo ambicioso” que observadores locais já qualificaram como “o mais brutal ajustamento em 40 anos”.