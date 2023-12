O PSD, o novo aeroporto e a sombra de José Luís Arnaut

Desde que Alcochete surgiu como localização favorita, o actual líder do PSD tem-se esforçado ainda mais para romper com uma comissão que supostamente contou com o seu aval.

O título diz assim: “PSD escolhe ex-assessor dos governos de Sócrates para analisar contrato com a ANA.” E o artigo, publicado na segunda-feira neste jornal, procura clarificar aquela que é a cada vez mais estranha posição do PSD acerca do novo aeroporto – um bizarro suspense que envolve mais um “grupo de trabalho”, e um mistério manhoso que não casa com o facto de Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz se terem reunido em Setembro de 2022 com António Costa e Pedro Nuno Santos para supostamente acordarem “uma metodologia de abordagem à questão do novo aeroporto”. No final do encontro houve fotos e tudo, e o país ficou convencido de que PS e PSD iriam finalmente entender-se nesta matéria.