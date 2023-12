Google: Aveiro é número 1 na lista “O que fazer em…?”

Enzo e Arthur, António Costa e Mafama, Papa Francisco e Shakira, Rabo de Peixe e Barbie e Oppenheimer, Coldplay, Hamas… Nas tendências de pesquisas efectuadas a partir de Portugal no motor de buscas da Google, repartidas por grandes secções, não há grandes surpresas - bom… talvez o n.º1 do top “Como…?”, que é, sublinhe-se, essa dúvida que nos aflige a todos: “Como se chamam os habitantes da Guarda?”.

Mas alguns dados mais viajados não constam das listas gerais tornadas públicas esta terça e que se “baseiam nos termos de pesquisa que tiveram o pico mais elevado este ano, em comparação com o ano anterior”.

Por exemplo, que destinos em Portugal mais intrigaram crescentemente os portugueses?

“Aveiro”, adianta à Fugas o Google. Pelo menos no que concerne a uma lista vital para todos os passeantes: “O que fazer em…?”. Ao longo de 2023, garante o gabinete de comunicação em Portugal, a cidade e a região da Ria liderou nesta temática - aliás, muito abordada aqui na Fugas.

Nesta lista de desejos de destinos em alta seguem-se no top 3 as cidades de Guimarães e Viana do Castelo.

O top 10 completa-se com Montargil, Coimbra, Madeira, Braga, Setúbal, Gerês e Évora.

Já se passarmos para o mundo, os portugueses tiveram mais interesse (ou dúvidas e curiosidade) em Bruxelas, Madrid e, uma surpresa - tendo em conta o resto do top no qual só constam pesos pesados do turismo: Albânia.

Seguem-se na lista Google, enviada à Fugas, Barcelona, Zurique, Londres, Marbella, Creta, Florença e Marrocos.

Do cinema à música e desporto, as Trends Google 2023 revelam muito mais dados, já resumidos aqui e que podem ser vistos na página oficial.

Quanto a essa dúvida lusa, em crescendo, sobre “como se chamam os habitantes da Guarda?”, fique descansado: continuam a chamar-se guardenses. Ou, e talvez daí o dilema despertado mediaticamente, egitanienses, refere a Porto Editora, egitanenses, até egitanos, acrescenta o ciberdúvidas (sendo que Guarda partilha com Idanha-a-Velha, antiga Egitânia, o gentílico). Porquê? Isso já é outra busca.

Ainda mais duas menções de honra, cujas lideranças das respectivas listas merecem todo o destaque: “Como eliminar percevejos” e, naturalmente, “Gasóleo sobe ou desce?”