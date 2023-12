Ana Paula Martins deixa conselho de administração do Hospital Santa Maria

A antiga bastonária dos Farmacêuticos tinha assumido o cargo a 1 de Fevereiro deste ano e sairá no início de 2024. Foi a primeira nomeação da Direcção Executiva do SNS para a liderança de um hospital.

Ana Paula Martins vai deixar o cargo de presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte (CHLN), a que pertencem os hospitais Santa Maria e Pulido Valente, no início do próximo ano, sabe o PÚBLICO. A antiga bastonária dos Farmacêuticos tinha assumido o cargo a 1 de Fevereiro deste ano. Com ela, integram o conselho de administração o médico Rui Tato Marinho, como director clínico, José Abrantes, como enfermeiro director, e André Ferreira e Catarina Baptista como vogais.

A farmacêutica foi a primeira nomeação da Direcção Executiva do SNS (DE-SNS) para a liderança de um hospital. O seu nome foi conhecido no final de 2022, numa altura em que o Hospital Santa Maria foi notícia por longos tempos de espera na urgência. Substituiu Daniel Ferro no cargo de presidente do conselho administração, que já tinha terminado o mandato no final de 2021.

A escolha de Ana Paula Martins foi uma surpresa, já que nunca tinha ocupado funções de gestão hospitalar e era militante do PSD, tendo sido vice-presidente do partido durante alguns meses, quando o líder era Rui Rio. Antes de assumir o cargo, era directora dos Assuntos Governamentais da farmacêutica Gilead Sciences em Portugal.

Fruto na alteração do modelo de gestão, com a passagem para Unidades Locais de Saúde (ULS) em Janeiro, os mandatos dos actuais conselhos de administração terminam. Mas o expectável seria que Ana Paula Martins e a restante equipa se mantivessem no conselho de administração, tendo em conta que foram nomeados há menos de um ano. O PÚBLICO sabe que o anúncio da não continuidade à frente da gestão do CHLN foi feito internamente, esta segunda-feira, numa reunião de dirigentes, na qual assumiu que se manterá no período de transição para uma nova administração.

Do que foi possível apurar, a decisão está relacionada com a forma como Ana Paula Martins interpreta a criação da nova ULS e sobretudo o seu financiamento, levando a dirigente a considerar que não é elegível para assumir o cargo de presidente do conselho de administração.

Recentemente, no discurso do 69º aniversário do Hospital de Santa Maria, Ana Paula Martins fez um pequeno balanço do primeiro ano à frente do conselho de administração. No discurso, a responsável enfatizou as “obras marcantes para o futuro” que desenvolveram, como a nova maternidade, a radioterapia flash, a aposta na cirurgia robótica e a criação de bolsas de investigação internas e agradeceu aos profissionais: "Aos que “acreditaram na nossa energia e determinação” e "aos que não se reviram nas decisões que tivemos de tomar.”

“Mas rapidamente percebemos que o tempo se extinguia e que os três anos de projecto para o qual fomos desafiados, convocados e estimulados teria uma outra configuração”, lê-se no discurso, no qual refere que, no próximo ano, o centro hospitalar será transformado em ULS – um modelo de gestão que coloca sob a mesma administração hospitais e centros de saúde. Na saúde, disse, "o risco da simplificação pode destruir uma obra de décadas e uma visão para o futuro".

Este modelo, considerou Ana Paula Martins, que, “pelos riscos e oportunidades que comporta", precisa de quem acredite nele” e tenha “capacidade de juntar duas culturas diferentes na mesma gestão”. Numa crítica ao modelo, acrescentou que o desafio que se coloca é este: "O de avaliar se somos capazes de concretizar um sonho que não partilhámos, cujos dados antecipam uma degradação dos resultados económico-financeiros que coloca em causa a uma gestão proactiva e eficiente e a capacidade de investimento para os próximos anos”.

Contactado pelo PÚBLICO, o CHLN que não quis fazer comentários, mas fonte do hospital negou tenha havido convites por parte do PSD à ainda presidente do conselho de administração. Foram enviadas perguntas por email, aguardando-se resposta.

Início atribulado

A antiga bastonária dos Farmacêuticos não teve uns primeiros meses fáceis à frente da gestão do CHLN - um centro hospitalar com um orçamento anual da ordem dos 500 milhões de euros e mais de 6600 funcionários – muito por causa das anunciadas obras para a nova maternidade no Hospital Santa Maria.

A urgência, o bloco de partos e o internamento estão encerrados desde Agosto a previsão é que reabram em Março de 2024 -, na sequência de obras mais profundas do que as previstas no plano inicial. O novo projecto foi criticado pelo então director do departamento de Obstetrícia, Ginecologia e Medicina de Reprodução, que foi afastado, assim como a directora do serviço de obstetrícia.

Pouco tempo depois, vários profissionais do serviço solidarizam-se com os dois directores e apresentaram minutas para a não realização de mais horas extraordinárias além das 150 anuais previstas na lei e contestaram a deslocação das equipas para o Hospital São Francisco Xavier, onde actualmente estão a trabalhar por ser a unidade para onde estão a ser referenciadas as grávidas tratadas no Hospital Santa Maria.

A situação criou constrangimentos na constituição das escalas das equipas nas urgências, levando a Ordem dos Médicos a considerar que não estavam reunidas as condições necessárias para que o serviço se mantivesse aberto.

Mais recentemente, o Hospital Santa Maria tem sido notícia por causa do tratamento dado às gémeas luso-brasileiras que têm atrofia muscular espinhal. As meninas foram tratadas com o Zolgensma em 2020, suspeitando-se que a primeira consulta possa ter sido facilitada por alegada interferência do poder político, num caso que envolve o filho do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. O caso é anterior ao início da gestão de Ana Paula Martins, mas a responsável foi chamada à Comissão Parlamentar de Saúde para prestar declarações sobre o assunto.