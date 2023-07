Obras para nova maternidade começam e fecha-se a porta do serviço de obstetrícia do Santa Maria

A urgência de ginecologia/obstetrícia do Hospital Santa Maria, em Lisboa, encerra esta segunda-feira à meia-noite e o internamento também já está praticamente fechado, restando algumas puérperas que deverão ter alta nos próximos dias. A partir desta terça-feira, a maternidade de um dos maiores hospitais do país passa a funcionar no Hospital São Francisco Xavier, para onde serviço de obstetrícia foi temporariamente deslocalizado durante as obras para a construção da nova maternidade do Santa Maria.

