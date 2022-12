Governo muda toda a direcção do Santa Maria. Ana Paula Martins vai liderar hospital

O PÚBLICO sabe que o Governo decidiu não renovar o mandato da actual direcção do maior hospital do país e que esta substituição não está relacionada com a crise nas urgências dos últimos dias.

Ana Paula Martins, antiga bastonária dos farmacêuticos, vai liderar direcção do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, avançou a SIC e confirmou o PÚBLICO junto de várias fontes. A escolha terá partido de Fernando Araújo, que recentemente assumiu o cargo de director executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

O PÚBLICO sabe que o Governo decidiu não renovar o mandato da actual direcção do maior hospital do país, que havia terminado oficialmente há vários meses, e que esta substituição não está relacionada com os tempos de espera "indesejáveis", como esta segunda-feira descreveu o ministro da Saúde, nas urgências do centro hospitalar que se verificaram últimos dias.

Ana Paula Martins já terá escolhido todos os membros que a vão acompanhar na administração do Santa Maria. A SIC escreve ainda que a militante social-democrata foi vice-presidente do líder que antecedeu a Luís Montengro, Rui Rio, e terá conversado com o actual presidente do PSD antes de aceitar o cargo.

Ana Paula Martins é professora universitária da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa há 20 anos e trabalhou durante mais de uma década no sector da indústria farmacêutica. Pertence ao Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e exerceu o cargo de bastonária da Ordem dos Farmacêuticos entre 2016 e 2021.