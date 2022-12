Governo nega “caos” nas urgências. Tempo de espera para doentes urgentes no Santa Maria ultrapassa as 11 horas

Média de espera para doentes urgentes varia entre 33 minutos e 11 horas nos hospitais de Lisboa. Ministro admite situação difícil no Santa Maria, mas diz que já houve melhorias em relação à madrugada.

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, garantiu esta segunda-feira que não existe “caos” nas urgências dos hospitais portugueses, mas sim algumas “dificuldades”, numa altura em que o tempo de espera para os doentes urgentes no hospital de Santa Maria, o maior do país, ultrapassa as 11 horas.