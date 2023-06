Administração do Hospital Santa Maria afasta director do serviço de obstetrícia

Administração justifica a decisão com a falta de confiança gerada pelas críticas ao projecto da obra da nova maternidade e o processo de colaboração com o Hospital São Francisco Xavier.

O conselho de administração do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte (CHULN), a que pertencem os hospitais Santa Maria e Pulido Valente, decidiu afastar de funções, “com efeitos imediatos”, o director do serviço de obstetrícia Diogo Ayres de Campos. Em comunicado, a administração justifica a decisão com a falta de confiança gerada pelas críticas da direcção do Departamento de Obstetrícia, Ginecologia e Medicina de Reprodução ao projecto da obra da nova maternidade e o processo de colaboração com o Hospital São Francisco Xavier.