Costa já deu 28 entrevistas em sinal aberto desde 2015: 15 só à TVI, mas a mais vista foi na SIC

Desde as eleições de Outubro de 2015, sem contar com as entrevistas de âmbito eleitoral, António Costa foi entrevistado nas três televisões generalistas de sinal aberto 28 vezes, 15 das quais na TVI. Mesmo somadas, a SIC e a RTP1 tiveram o primeiro-ministro menos vezes em antena: esteve oito vezes no canal do grupo Impresa, detido por Francisco Pinto Balsemão, fundador do PSD e antigo chefe de governo, e no primeiro canal de serviço público apenas cinco.

Porém, foi na SIC que teve a de maior audiência: a 16 de Março de 2020, três dias depois de decretado o início do primeiro confinamento da covid-19, em que o primeiro-ministro foi à televisão explicar de viva voz a necessidade das medidas restritivas e em que foi seguido por 1,89 milhões de telespectadores.

As três primeiras entrevistas de António Costa em 2015, uma em cada canal de sinal aberto, foram entre as legislativas do dia 5 de Outubro e a sua tomada de posse como primeiro-ministro, no final de Novembro, depois de o PS, o Bloco e o PCP terem deitado abaixo o executivo de Pedro Passos Coelho, rejeitando, no Parlamento, o seu programa de governo. A 16 de Outubro na TVI (1,27 milhões de espectadores), a 6 de Novembro na SIC (1,05 milhões), quando António Costa ainda negociava os acordos à esquerda com BE, PCP e PEV, e a 16 do mesmo mês na RTP1 (775 mil espectadores), uma semana depois de os partidos de esquerda terem levado à queda do Governo de Pedro Passos Coelho.

Olhando para as audiências de todas as 28 entrevistas, nota-se um decréscimo do interesse dos espectadores à medida que o tempo de governação foi passando. As excepções foram as entrevistas do início da pandemia de covid-19, em Março de 2020, outras em alturas orçamentais e uma outra que coincidiu com o início da campanha eleitoral presidencial, em Janeiro de 2021.

Ainda assim, o primeiro-ministro é comprovadamente uma figura política que desperta interesse nos espectadores: treze das 28 entrevistas foram seguidas do início ao fim em média por mais de um milhão de pessoas e quatro aproximaram-se bastante deste valor. Para isso também contribuiu o facto de a larguíssima maioria das entrevistas ter sido feita nos noticiários da noite.

De acordo com os dados das audiências da GfK analisados pela Marktest Mediamonitor, nas oito entrevistas à SIC, António Costa foi visto, em média, por 1,131 milhões de espectadores, enquanto as da TVI (que foram o dobro) foram seguidas, em média, por 1,047 milhões. As duas últimas, já este ano (a última delas em modelo Town Hall, com uma plateia de estudantes e cidadãos anónimos), ficaram-se pela faixa dos 780 mil espectadores. Esta foi quase a média das cinco entrevistas emitidas pela RTP1: 758 mil espectadores.

Nesta segunda-feira à noite, António Costa volta a ser entrevistado na TVI e na CNN Portugal pelo director deste canal, Nuno Santos. A entrevista acontece horas depois da despedida do primeiro-ministro do Parlamento, de manhã, onde protagonizou o último debate sobre o Conselho Europeu. Também esta manhã, em declarações à CNN, António Costa afirmou-se "magoado" com a forma como decorreu este processo da Operação Influencer e a tomada de decisão do Presidente da República.