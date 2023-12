Costa está “magoado” e questiona se hoje procuradora e Presidente “fariam o mesmo”

Agora líder de um Governo em gestão, António Costa começa a abrir o jogo sobre o dia fatídico de 7 de Novembro e a forma como se sente perante todo o processo.

Em declaração à CNN Portugal, estação televisiva à qual, na noite desta segunda-feira, dará uma entrevista, o primeiro-ministro em funções reconhece estar “magoado” pela forma como tudo se passou e, questionado sobre se está arrependido de ter apresentado o seu pedido de demissão, garante que não e devolve a pergunta ao Presidente da República e à procuradora-geral da República.

“Hoje faria exactamente o mesmo que fiz no dia 7 [de Novembro]. É uma decisão da qual não há retorno. O que pode é perguntar a quem fez o comunicado e a quem tomou a decisão de dissolver a Assembleia da República se fariam o mesmo perante o que sabem hoje.”

António Costa é especialmente duro em relação à actuação da justiça, lamentando que seja “publicitada a existência da suspeita sem que sejam praticados os actos de investigação suficientemente sólidos que permitam que seja posta publicamente em causa a idoneidade de uma pessoa”. “É algo [sobre o qual] a justiça deve reflectir”, disse. Quanto ao seu caso, está certo do desfecho: “Não tenho dúvidas do final da história. Sei o que fiz, sei o que não fiz.”

Acrescenta que as suspeitas a seu respeito “deviam ser mesmo muito fortes” — “não me passa pela cabeça que as suspeitas não fossem suficientemente fortes para a Procuradoria-Geral da República abrir um processo” — e garante não estar zangado, embora reconheça ter ficado “magoado”. “Nunca ninguém pôs em causa a minha integridade, honestidade. Portanto, ninguém, ao fim de uma vida inteira, gosta de ser colocado nesta posição.”

Ainda sobre o dia 7 de Novembro, quando surgiram as notícias em torno da Operação Influencer que culminaram com o seu pedido de demissão, o também ainda líder do PS reitera que voltaria a apresentar o seu pedido de demissão, “sem a menor das dúvidas”, considerando que “quem exerce as funções de primeiro-ministro” não pode “estar sob suspeição oficial”.

Costa conta que, após a primeira reunião em Belém com Marcelo Rebelo de Sousa, realizada a seu pedido, “estava a ponderar” o que fazer. Porém, quando a procuradora-geral da República, Lucília Gago, tornou público o processo aberto ao primeiro-ministro, tomou a decisão de se demitir. “Aquele parágrafo foi determinante”, admite, acrescentando argumentos à explicação sobre não ter alternativa à demissão: “Tenho um dever que transcende a minha dimensão pessoal. Há uma dimensão institucional na função de primeiro-ministro.”

A conversa inicial com o Presidente da República, pelas 9h30 do dia 7, foi “muito importante” para a “ponderação que [Costa] estava a fazer sobre o que ia fazer”, realça o primeiro-ministro, que concede que na segunda conversa – na qual comunica o pedido de demissão a Marcelo – “já as questões que estavam em cima da mesa na primeira conversa não tinham razão de ser”. “Porque, entretanto, a senhora procuradora-geral da República fez um comunicado onde enxertou um parágrafo final onde anunciou oficialmente a Portugal, ao mundo, aos portugueses, que tinha sido aberto um processo a meu respeito.”

António Costa não revelou quais as questões que estavam em cima da mesa, mas tudo indica que estejam relacionadas com a proposta que apresentou ao Presidente da República para que o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, fosse nomeado primeiro-ministro, dando assim continuidade à maioria absoluta socialista saída das legislativas de Janeiro de 2022, cenário recusado por Marcelo, que avançou com a dissolução do Parlamento e a marcação de eleições antecipadas. A recusa do chefe de Estado levou Costa a falar em crise “irresponsável” e a acusar Marcelo de falta de “bom senso”.

De volta às críticas à forma como actua o Ministério Público, aponta o exemplo do presidente da Câmara de Sines, que saiu em liberdade depois de sete dias detido e de o juiz de instrução ter considerado não existirem indícios dos crimes que lhe haviam sido imputados pelos procuradores.

Certo de que “o importante é que, no final, o sistema funciona correctamente”, António Costa recorda outros dois exemplos de ministros dos seus primeiros governos. “Há duas pessoas de que me lembro sempre muito e que já se viram envolvidos em processos. Um é o doutor Azeredo Lopes, a quem andaram a enxovalhar com o assalto de Tancos. O outro foi o doutor Eduardo Cabrita, que até foi acusado de homicídio e que foi absolvido. Deve ter sido o único passageiro num banco de trás a ser acusado de homicídio.”

Em curtas declarações feitas esta manhã à entrada para uma conferência, Lucília Gago limitou-se a confirmar “que as investigações prosseguem” e que “serão prestados os esclarecimentos que se vierem a considerar pertinentes”.